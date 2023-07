Messi, esordio con una magia nella prima con l'Inter Miami

IN USA

L'argentino a segno su punizione contro il Cruz Azul nella Leagues Cup: "Sapevo che dovevo segnare"

Messi magico all'esordio con l'Inter Miami





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Esordio con gol per Leo Messi con la maglia dell'Inter Miami. Al Dvr Pnk Stadium di Fort Lauderdale la "Pulce" ha firmato il gol vittoria degli statunitensi contro i messicani del Cruz Azul nel match della Leagues Cup, la competizione tra squadre della Liga messicana e della Mls che mette in palio l'accesso diretto alla Concacaf Champions League. La rete del definitivo 2-1 è arrivata al 94' con una magia su punizione di Messi. "Ho visto il gol, sapevo che dovevo segnare. Era l'ultima giocata del match (prima degli eventuali rigori, ndr) e lo volevo", ha detto il sette volte Pallone d'Oro e campione del mondo con l'Argentina in un'intervista sul campo durante i festeggiamenti post-partita.

Vedi anche Calcio estero Cristiano Ronaldo: "Dove ci sono io cresce l'interesse: è successo in Serie A, succede in Arabia" "È un film che abbiamo già visto", ha detto l'allenatore dell'Inter Miami Tata Martino. "E' un momento speciale per questo Paese e per il campionato. Ed è un momento di grande orgoglio per noi", ha evidenziato David Beckham -proprietario del club insieme a Jorge Mas e Jose Mas - che ha atteso Messi all'uscita dal campo per complimentarsi con lui.

Le oltre 20mila persone presenti allo stadio hanno accolto la "Pulce" con grande enfasi già durante il riscaldamento nell'intervallo, prima del suo ingresso in campo. Tantissime le star presenti in tribuna per assistere al debutto di Messi. Tra questi il fenomeno Nba Lebron James e la campionessa del tennis statunitense Serena Williams. 'King' James e Messi si sono salutati con un lungo abbraccio prima dell'ingresso in campo delle squadre. Non e' mancata all'appuntamento nemmeno Kim Kardashian, che ha un figlio grande ammiratore di Messi. "E' cosi' entusiasta di vederlo", ha raccontato la star americana.