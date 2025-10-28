Messi, dilemma Mondiale: "Deciderò l'anno prossimo se andarci"

Lionel Messi ha "tutto il desiderio" di giocare ai Mondiali del 2026 con l'Argentina, ma non deciderà se partecipare fino al prossimo anno. Lo ha spiegato in un'intervista all'americana NBC, pochi giorni dopo il suo rinnovo con l'Inter Miami fino al 2028. "Sarebbe straordinario poter essere ai Mondiali - ha detto la Pulce, che con una doppietta ha guidato la sua squadra alla vittoria per 3-1 su Nashville nella prima partita dei play off della MLS -. Vorrei essere in buona forma e svolgere un ruolo importante per aiutare la mia nazionale, se ci sarò".