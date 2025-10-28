Logo SportMediaset

LA DECISIONE

Messi, dilemma Mondiale: "Deciderò l'anno prossimo se andarci"

L'argentino spiega: "Vorrei tanto esserci, ma devo valutare il mio stato di forma"

di Redazione
28 Ott 2025 - 10:12

Lionel Messi ha "tutto il desiderio" di giocare ai Mondiali del 2026 con l'Argentina, ma non deciderà se partecipare fino al prossimo anno. Lo ha spiegato in un'intervista all'americana NBC, pochi giorni dopo il suo rinnovo con l'Inter Miami fino al 2028. "Sarebbe straordinario poter essere ai Mondiali - ha detto la Pulce, che con una doppietta ha guidato la sua squadra alla vittoria per 3-1 su Nashville nella prima partita dei play off della MLS -. Vorrei essere in buona forma e svolgere un ruolo importante per aiutare la mia nazionale, se ci sarò".

Messi ha giocato la sua ultima partita importante in casa con la sua nazionale a settembre, una vittoria per 3-0 contro il Venezuela, in cui ha segnato due gol prima di piangere per l'addio alla maglia dell'albiceleste. "Quando inizierà la preseason con l'Inter l'anno prossimo, valuterò la situazione giorno per giorno e vedrò se potrò essere al 100%, se potrò essere utile alla squadra, alla nazionale, e poi prenderò una decisione", ha spiegato.

"Ovviamente ho tutta la voglia perché è un Mondiale. Abbiamo vinto l'ultima Coppa del Mondo: poter difendere il titolo in campo sarebbe fantastico, perché è sempre un sogno giocare con la nazionale, soprattutto in una competizione ufficiale".

