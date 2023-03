Mbappé: "Se il mio futuro al PSG dipendesse dalla Champions sarei già andato via"

LA STOCCATA

Dopo il record di gol con i parigini, il fenomeno francese lancia una frecciata in vista del ritorno con il Bayern Monaco

© Getty Images Con il gol del 4-2 al Nantes, Kylian Mbappé ha staccato Edinson Cavani e con 201 gol è diventato il miglior cannoniere della storia del PSG. Un traguardo festeggiato con un premio speciale, ma a far discutere sono le parole del fenomeno francese a fine partita in vista della sfida di ritorno degli ottavi contro il Bayern Monaco. "Se questa partita influenzerà il mio futuro? Non la penso così. Se legassi il mio futuro alla Champions League, e non manco di rispetto per il club, sarei andato via tempo fa (ride, ndr) - le sue parole -. Sono qui, sono molto contento e per il momento non penso ad altro che a fare le fortune del PSG”.

Il PSG, dopo la sconfitta 1-0 rimediata al Parco dei Principi, è chiamato alla grande impresa mercoledì a Monaco di Baviera. Le parole di Mbappé sono state detto con il sorriso sulle labbra, ma l'ironia nasconde sempre una sfondo di verità e in Francia non sono state troppo apprezzate. Solo la scorsa estate Mbappé ha detto no alla corte del Real Madrid e ha siglato un rinnovo faraonico con il PSG fino al 2025. In realtà il nuovo contratto è un “2+1”, con cui il campione francese si è legato al Psg per le prossime due stagioni più una "facoltativa" e a Parigi c'è il timore che senza Champions League Mbappé possa andarsene nell'estate 2024.

