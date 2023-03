Ligue 1: il Psg batte 4-2 il Nantes, Mbappé da record

FRANCIA

Parigini ripresi due volte, vittoria poi blindata nella ripresa. Il numero 7 segna ed è il nuovo miglior marcatore del club con 201 gol

© Getty Images Soffre più del dovuto ma vince il Psg, che sconfigge 4-2 il Nantes. La vittoria sembra in tasca dopo 17 minuti, con la rete di Messi (12') e l'autogol di Hadjam a firmare il doppio vantaggio, ma Blas (31') e Ganago (39') riacciuffano la capolista. Nella ripresa, i gol di Danilo Pereira (60') e Mbappé (92'), che diventa il miglior marcatore nella storia del club con 201 reti, superando Cavani. Nell'altra sfida, arriva l'1-1 tra il Lens e il Lille.

PSG-NANTES 4-2

Il Psg cala il poker e festeggia Kylian Mbappé, che diventa il miglior marcatore nella storia del club: contro il Nantes finisce 4-2. Spingono subito i padroni di casa, che sbloccano la sfida al 12': sul cross di Nuno Mendes, Messi firma un gol da rapinatore d'area, quasi inusuale per la Pulce. Passano cinque minuti e arriva il raddoppio, con la sfortunata autorete di Hadjam nel tentativo di anticipare Mukiele. Un uno-due difficile da digerire per il Nantes, che però resta in partita ed accorcia con la complicità di Donnarumma: pessimo il posizionamento del portiere, che viene beffato da Blas con una conclusione da posizione defilata al 31'. Un'altra incertezza dell'estremo difensore della Nazionale rischia di portare al 2-2 del Nantes, che arriva effettivamente al 39': Ganago tocca di testa su azione da corner e spiazza Donnarumma. Tutto da rifare per il Psg, che spinge nella ripresa a caccia della vittoria. Sprecano Mbappé e Vitinha, non Danilo Pereira che trova il 3-2 al 60': l'assist è di Kylian, con un pallone illuminante che va solo spinto in porta. Lafont evita che i parigini allunghino ancora, deviando le conclusioni di Messi, Mbappé e Zaïre-Emery. Il Nantes resta così in gara e sfiora il pareggio con Ganago. Nel finale Galtier trema per l'infortunio di Marquinhos, a pochi giorni dalla sfida al Bayern, e il Psg festeggia per Kylian Mbappé. La stella della Francia firma il poker al 92' e diventa il miglior marcatore nella storia del club (superato Cavani), con 201 gol in 247 partite. Una rete che vale il 4-2 del Psg, che sale a 63 punti, +11 momentaneo sul Marsiglia. Si ferma a quota 28 il Nantes.

LENS-LILLE 1-1

Sfumano la vittoria e il secondo posto per il Lens, che viene riacciuffato dal Lille nella ripresa e rischia grosso: solo le parate di Samba evitano il ko. Il primo tempo è molto equilibrato, coi Sang et Or che si difendono dalle folate degli avversari e passano al 41': sulla punizione di Fulgini, José Fonte svetta e beffa il suo portiere. Si va così al riposo col Lens in vantaggio e una partita che sembra indirizzata, ma non è così. Il Lille, caricato da Paulo Fonseca, entra con tutt'altro piglio nella ripresa e domina in lungo e in largo. Il pareggio arriva al 69': Samba salva in pochi secondi su Bamba e Cabella, ma nulla può sul tap-in di Jonathan David, che vale l'1-1. Nel finale il portiere è l'eroe dei suoi, con tre parate decisive: l'ex Nottingham Forest devia le conclusioni di André, Cabella e Zhegrova blindando un punto preziosissimo. Il Lens pareggia dunque 1-1 col brivido e resta terzo in Ligue 1 con 51 punti. Sesta piazza, invece, per il Lille a quota 45.