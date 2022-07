Maxi Lopez si compra un... club. È il nuovo padrone del Birmingham

OLTRE IL CAMPO

L'ex attaccante diventa il primo proprietario argentino di un club inglese

© Getty Images Maxi Lopez si compra un... club. L'ex attaccante, tra le altre, di Milan, Sampdoria, Torino e Barcellona è infatti il nuovo proprietario del Birmingham, che milita nella Championship inglese: lo ha rilevato insieme a una cordata. Lo riferisce il quotidiano argentino 'La Nacion': Maxi Lopez gestirà il Birmingham con Paul Richardson, noto uomo d’affari, che possiede il marchio di abbigliamento Hera Clothing ed è stato ex direttore di Gymshark. È il primo proprietario argentino di un club inglese.

Un accordo definitivo con gli attuali proprietari Birmingham Sport Holdings (BSHL) dovrebbe arrivare entro le prossime tre settimane. È stata già presentata una domanda all'EFL affinché i nuovi proprietari ottengano il via libera dagli altri presidenti. Intanto oggi Maxi Lopez era a St Andrew's per iniziare la due diligence. "È un giorno felice per noi e per tutti i fan dei Blues. Sono i nostri soldi. Ho lavorato per questo per quasi un anno - ha detto a Sky Sports - Penso che sia un progetto enorme. C'è un grande potenziale in questa squadra. Quando abbiamo parlato di questo progetto con Paul Richardson, credevamo di poter fare un grande lavoro in città, per i tifosi e per la squadra", ha concluso Lopez, che non ha mai giocato nel calcio inglese.

Maxi Lopez si è ritirato dal calcio giocato nel luglio 2021 a 37 anni. L'ultima maglia indossata è stata quella della Sambenedettese. "Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo - il messaggio del giorno del suo addio - È stata un'esperienza di vita. Ho vissuto tante cose nella mia carriera. Il calcio mi ha formato come uomo, insegnando i valori e il sacrificio".

