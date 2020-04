Matthew Longstaff, il meno pagato della Premier, si taglia il 30% dello stipendio

È il calciatore meno pagato in assoluto della Premier League con 850 sterline (circa 975 euro) a settimana e uno stipendio mensile pari a circa 3900 euro. ma il centrocampista del Newcastle Matthew Longstaff, classe 2000, non si è tirato indietro e ha deciso di contribuire all'emergenza coronavirus tagliandosi lo stipendio del 30%. Sarà devoluto per opere di carità a favore di chi soffre a causa del coronavirus, nell'ambito dell'iniziativa della Premier League "Players Together".