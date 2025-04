Ligue 1: il PSG batte il le Havre e festeggia il titolo davanti ai suoi tifosi

Il PSG non smette di vincere e di festeggiare. Dopo aver conquistato le semifinali di Champions League, la squadra di Luis Enrique è tornata al Parco dei Principi per celebrare la vittoria della Ligue 1 davanti ai propri tifosi e a far partire la festa ci sono voluti solo 8 minuti. Tanto è bastato infatti al giovane talento di casa, Desirée Doué, per firmare il vantaggio sul Le Havre, arrivato a Parigi alla caccia di punti salvezza visto il terz'ultimo posto in classifica. I parigini però non fanno sconti a nessuno e a inizio ripresa Gonzalo Ramos firma la rete del raddoppio che di fatto chiude la partita, nonostante gli ospiti accorcino le distanze con la rete di Soumare, che batte Safanov, in porta al posto di Gigio Donnarumma. Con questa vittoria il PSG vola a 77 punti in 29 gare, mentre il Le Havre resta a -2 dalla salvezza ma con una gara in meno del Reims.