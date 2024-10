Manolas dà spettacolo in Grecia: 5 gol da centravanti nel nuovo esordio col Pannaxiakos

Con la squadra del panorama calcistico dilettantistico delle Cicladi, la differenza di livello tra Manolas e il resto della ciurma è stata evidente fin da subito e il nuovo debutto ha assunto velocemente i connotati dell'epica, pur in una posizione inedita. In appena trentaquattro minuti l'esperto ex nazionale greco ha segnato cinque gol prima di essere sostituito in una partita terminata poi 12-1.