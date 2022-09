Malta, Mangia si difende dall'accusa di molestie sessuali: "Notizie false e infondate"

MALTA

Il ct sospeso: "Mai tenuto condotte lesive della dignità personale o sessuale di alcuno"

© ipp Il ct di Malta Devis Mangia si difende dalle presunte accuse di molestie sessuali nei confronti di un giocatore della nazionale. "In relazione alle notizie comparse sulla stampa nazionale, è mio dovere precisare di non aver mai tenuto, né ora né in passato, condotte lesive della dignità personale o sessuale di alcuno, men che meno di un giocatore o di un altro membro della Federazione - si legge in un comunicato del tecnico sospeso dal suo incarico per una presunta violazione delle regole di condotta -. Si tratta di notizie infondate e false, gravemente lesive della mia dignità personale e della mia reputazione professionale".

"A differenza di quanto è stato diffuso dai media, questo tipo di comportamenti non mi sono neppure stati contestati dalla Federazione stessa", prosegue la nota di Mangia, assistito dall'avv. Fabio Pinelli. "Diffido chiunque a proseguire nella pubblicazione o nella diffusione delle stesse notizie - continua -. In caso contrario, mi riservo di presentare querela nei confronti di ogni ulteriore condotta diffamatoria". "In ogni caso, ogni ulteriore comunicazione sarà concordata con la Federazione maltese, nel rispetto della correttezza del rapporto professionale in essere", conclude il comunicato diffuso da Mangia.

Al momento, infatti, il ct di Malta risulta ancora sollevato dall'incarico in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda. Dopo una riunione urgente del Consiglio direttivo della federazione calcio di Malta, il presidente federale Bjorn Vassallo ha ricostruito gli eventi che hanno portato al provvedimento sospensivo e ha spiegato la linea d'azione intrapresa. "Dopo aver parlato col giocatore, al quale è stato offerto tutto il supporto necessario - ha precisato -. Il Consiglio è stato informato sulla natura delle accuse di cattiva condotta, presumibilmente derivanti da una conversazione inappropriata".

Nella riunione si è sottolineato che la federazione, effettuando i controlli prima dell'ingaggio di Mangia come ct, nel dicembre 2019, accertò che in precedenza "non c'erano stati procedimenti disciplinari, penali o di altra natura nei suoi confronti, a qualsiasi livello". Il direttivo ha ratificato la decisione di sospendere temporaneamente Mangia durante le procedure di indagine, che saranno avviate immediatamente per accertare i fatti. Intanto Malta ha giocato e vinto un'amichevole con Israele, guidata dalla panchina dal vice di Mangia, Davide Mazzotta.

Nella sua carriera da allenatore, Devis Mangia ha guidato l'Under 21 della nazionale italiana e diversi club tra cui figurano Varese, Palermo, Spezia, Bari e Ascoli.