Bayern, multa record a Mané per il pugno a Sané: oltre 300mila euro

BAYERN MONACO

Sky Sports Germania rivela l'ammontare della sanzione. E in estate si farà di tutto per cederlo

© afp Il Bayern Monaco ha inflitto a Sadio Mané una multa record, oltre ad averlo escluso dal match di Bundesliga contro l'Hoffenheim, e farà di tutto pur di venderlo quest'estate dopo che ha preso a pugni il compagno di squadra Leroy Sané durante una lite furiosa la scorsa settimana dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Manchester City nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Secondo quanto riporta Sky Sports Germania, la sanzione comminata all'attaccante senegalese supera i 300mila euro.

Tuchel ha annunciato che Mané tornerà a disposizione per mercoledì, quando il Bayern dovrà provare la clamorosa rimonta ai danni del City di Guardiola, ma il suo impiego dal 1' appare da escludere. La sua avventura in Baviera rischia seriamente di durare una sola (travagliata) stagione, visto che il Bayern farà di tutto per cederlo la prossima estate. La lite con Sané, infatti, avrebbe lasciato una frattura insanabile all'interno dello spogliatoio, ma dietro il probabile addio c'è anche una motivazione tattica, visto che Mané non si adatterebbe al sistema di gioco di Tuchel.

