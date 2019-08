Manchester United, che svolta: vietati gli autografi ai tifosi

CHE SVOLTA

Vera e propria rivoluzione in casa Manchester United, i tifosi dei Red Devils devono arrendersi: da ora in poi gli autografi saranno vietati. Addio quindi ai consueti ritrovi di tifosi armati di carta e penna (e di smartphone), almeno di fronte ad uno degli ingressi del centro sportivo della squadra di Soskiaer a Carrington. Delirio Lukaku"ad Appiano: interviene la sicurezza

Come annunciato dal club, infatti, per motivi di sicurezza i calciatori non potranno più sostare su Birch Road per intrattenersi coi loro fan. Ad ufficializzare la decisione un grande cartello, proprio vicino all’entrata, con scritto: "I giocatori non sono autorizzati a fermarsi per firmare autografi, a causa del pericolo della strada nelle vicinanze. Vietato ammassarsi”.

In effetti vicino a dove di solito si radunano i tifosi c'è una pericolosa curva cieca, un rischio giudicato troppo elevato dalla società, che ha deciso di mettere fine alla tradizione per evitare spiacevoli incidenti.

