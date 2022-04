Manchester United, caso Ronaldo: non sarà punito dal club, ma la polizia apre un'indagine

INGHILTERRA

Il portoghese aveva scagliato a terra il telefono di un giovane tifoso a fine gara, poi aveva chiesto scusa sui social e lo aveva invitato a Old Trafford

Il Manchester United non punirà Cristiano Ronaldo dopo l'episodio di nervosismo avvenuto al termine del match di Premier League contro l'Everton. In un video che ha fatto il giro del web si vedeva il portoghese scagliare a terra con una manata il cellulare di un giovane tifoso che lo stava riprendendo all'uscita dal campo. Secondo il Sun i Red Devils hanno ritenuto sufficienti le scuse fatte sui suoi canali social da CR7, ma sulla vicenda sta indagando anche la polizia del Merseyside, dopo che la madre del ragazzo ha pubblicamente dichiarato che suo figlio, autistico, è stato "assalito" dal portoghese e ha riportato una contusione alla mano. Cristiano Ronaldo e i segni di nervosismo: dalla spinta a Guardiola al telefono del tifoso













Nel 2010, durante Barcellona-Real Madrid 5-0, si scatena una piccola rissa tra Ronaldo e Guardiola dopo che il portoghese dà uno spintone all'allenatore 1 di 8 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Da video

Getty Images

ansa

Getty Images

twitter 1 di 8 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

La donna, Sarah Kelly, ha parlato al Liverpool Echo, affermando che il figlio Jacob stava riprendendo i calciatori mentre rientravano nello spogliatoio e che aveva abbassato il telefono nel momento in cui CR7 aveva tirato giù i calzettoni mettendo in mostra una gamba sanguinante. In quel momento il portoghese, che stava uscendo dal campo su tutte le furie dopo la sconfitta, ha colpito con forza la mano del ragazzo facendo schiantare il cellulare a terra. "Io piangevo, Jacob era completamente sotto shock", ha spiegato.

In seguito erano arrivate le scuse via Instagram: "Non è facile gestire le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando, ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco - ha scritto Ronaldo -. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività".

La polizia ha confermato che un'indagine è stata aperta e che tutte le parti coinvolte saranno ascoltate.

Vedi anche Calcio estero CR7, reazione-shock: distrugge il telefono di un giovane tifoso