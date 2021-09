Manchester United, altra gaffe social di Ronaldo dopo "Grazzie"

SU INSTAGRAM

Il portoghese scuote i suoi dopo il ko con l’Aston Villa ma i social non gli perdonano l’errore

Cristiano Ronaldo l’ha fatto di nuovo. Dopo il chiacchierato addio alla Juventus con il contestatissimo post con cui CR7 salutava i tifosi bianconeri su Instagram ("Grazzie a tutti", "Grazzie Juventus"), l’attaccante portoghese ci è ricascato infiammando il popolo dei social. Stavolta l'errore compare nel post con cui Ronaldo ha voluto commentare l'ultima gara di Premier del suo Manchester United, sconfitto dall'Aston Villa per via di un rigore sbagliato al 90’ da Bruno Fernandes. Juventus-Empoli, meme scatenati: c'è il 'grazzie' di Cristiano Ronaldo instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram





instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram

instagram Ultime gallery Vedi tutte

"Questo è solo l'inizio – ha scritto il fuoriclasse portoghese - ma in una competizione forte come la Premier League, ogni punto conta! Dobbiamo reagire subito, rimetterci in piedi e mostrare la nostra vera forza". Fin qui tutto bene, ma in molti hanno notato che la frase, nell'originale in inglese, contiene un errore: "Beginning" ("inizio") è diventato infatti "beggining".

Vedi anche juventus Ronaldo saluta la Juve con... l'errore: "Grazzie, sarò sempre uno di voi. Abbiamo scritto una bella storia"