Ronaldo saluta la Juve con... l'errore: "Grazzie, sarò sempre uno di voi. Abbiamo scritto una bella storia"

"Lascio un club fantastico, il più grande in Italia e tra i più grandi in Europa: ho dato cuore e anima per la Juve e amerò sempre Torino". Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha salutato il club bianconero e i suoi tifosi dopo l'ufficializzazione del suo trasferimento al Manchester United. "I tifosi mi hanno sempre rispettato, io ho cercato di ricambiare combattendo in ogni singola partita, stagione e competizione e alla fine possiamo guardarci indietro: abbiamo raggiunto grandi cose, anche se non tutto ciò che volevamo, ma abbiamo scritto una storia abbastanza bella".