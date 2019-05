Manchester United: Alexis Sanchez debutta da attore

30/05/2019

Da quando è sbarcato a Manchester nel gennaio 2018 si sono perse le tracce del giocatore ammirato in Italia con la maglia dell'Udinese e poi con quelle del Barcellona e dell'Arsenal. La sua disgraziata stagione si è chiusa con il magro bottino di soli due gol e con un infortunio alla caviglia destra. Ora Sanchez è tornato in patria in vista della Coppa America, che il suo Cile ha vinto nelle ultime due edizioni (2015 e 2016).



In casa Red Devils non vedono l'ora di sbolognarlo da qualche parte, ma l'altissimo ingaggio da 20,6 milioni di euro spaventa tutte le possibili (e poche) corteggiatrici. Intanto il bomber cileno si gode l'uscita del suo primo film. "Penso che le persone saranno sorprese di come recita Alexis, di quello che fa e dice - ha spiegato Alejandro Fernandez Almendras, il regista della pellicola - Va oltre quello che vediamo in campo". Dai gol al set, il passaggio è molto breve...