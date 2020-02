Manchester City, Guardiola chiede aiuto allo zio di Nadal per motivare i giocatori

VERSO IL REAL MADRID

Non è un momento facile per il Manchester City: l'esclusione per due anni dalle coppe europee, la paura di un esodo di massa dei top player e l'ansia per il futuro di Guardiola (che comunque ha assicurato di voler restare in ogni caso). Il tecnico catalano invece si preoccupa solamente di isolare la squadra da rumors e preoccupazioni e, per fare ciò, ha chiesto una mano a Toni Nadal, zio di Rafa e suo ex allenatore, oggi impegnato come motivatore.

La notizia, riportata da The Athletic, risale a qualche giorno fa quando Toni Nadal si è presentato alla City Football Academy per tenere un discorso motivazionale ai giocatori e allo staff tecnico sull'importanza della forza mentale verso le prossime partite, soprattutto quella contro il Real Madrid di mercoledì prossimo. Lo snodo Champions League, vista la Premier League ormai in mano al Liverpool, diventa fondamentale per i Citizens, Guardiola non vuole lasciare niente al caso. E un professionista che ha allenato un talento del calibro di Nadal, esempio di costanza e risultati anche dopo anni di carriera e infortuni, non può che ispirare ogni atleta.

D'altronde l'allenatore da sempre lavora sulla parte psicologica dei suoi calciatori, in passato per esempio il centro sportivo era stato visitato anche da Campscar Camps, fondatore e direttore della ONG Oper Arms il cui obiettivo è condurre operazioni di ricerca e soccorso in mare ma anche uno dei sopravvissuti della tragedia aerea del 1972 sulle Ande. E solo qualche giorno fa, parlando allo spogliatoio dopo la notizia dell'esclusione dalle coppe europee, aveva ribadito ai giocatori come fossero "talento, non denaro".