Manchester City nel mirino, a rischio anche il titolo del 2014

Piove sul bagnato in casa Manchester City. Dopo l'esclusione dall'Europa da parte della Uefa, i Citizens potrebbero vedersi togliere anche il titolo di Premier League conquistato nel 2013-2014. Secondo il Daily Mail, infatti, se una commissione indipendente della lega inglese confermerà le violazioni già costate caro al club, allora le sanzioni potrebbero estendersi anche al campionato. In base alle regole interne, che sono comunque meno rigide di quelle del massimo organismo continentale del calcio, il City potrebbe essere penalizzato di alcuni punti e visto che in quella stagione si impose con sole due lunghezze di vantaggio sul Liverpool e quattro sul Chelsea, è facile capire come quel trionfo sia seriamente a rischio. Manchester City fuori dall'Europa

Sta di fatto che anche la Premier League sarebbe pronta a indagare sul periodo dal 2012 al 2016, lo stesso preso in considerazione dall'Uefa. Finora nessuno degli altri 19 club del massimo campionato inglese si è ufficialmente espresso sulla vicenda, ma pare evidente che non si schiererebbe al fianco del City in caso di sanzione.

Un altro bel guaio per la società di proprietà araba, che rischia di perdere anche i suoi pezzi pregiati: da Sterling a De Bruyne, passando per il corteggiatissimo tecnico Pep Guardiola.

