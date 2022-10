Manchester City, Grealish compra casa: mega-villa da sei milioni di sterline

INGHILTERRA

Dotata di ogni comfort: giardino più grande dell'Etihad Stadium, eliporto e un laghetto per la pesca

La nuova villa da sei milioni di sterline di Jack Grealish









Jack Grealish cambia casa. L'ala del Manchester City e dell'Inghilterra ha speso sei milioni di sterline per una splendida villa con un giardino più grande dell'Etihad Stadium, l'impianto dei Citizens. L'abitazione, dotata di sette camere da letto e di un proprio eliporto, è considerata una delle strutture più sicure del nord-ovest, con telecamere di sicurezza e illuminazione all'avanguardia. Grealish avrebbe finalizzato l'accordo all'inizio di quest'anno e si pensa che abbia già pagato tutto in contanti.

Una fonte vicina al campione inglese ha dichiarato: "Jack ha gusto per le cose belle della vita e, nonostante il prezzo, sente di aver fatto un piccolo affare. Per lui è il culmine di un sogno".

Sicuramente un salto di livello rispetto allo scorso anno, quando l'ex star dell'Aston Villa viveva in una casa indipendente con sei camere da letto da 1,75 milioni di sterline in un villaggio a sud di Birmingham. E non regge il confronto neanche l'appartamento in affitto a Manchester, con campo da calcetto sul tetto, dove Grealish ha vissuto con la fidanzata Sasha Attwood.

La nuova villa da mille e una notte sarebbe infatti dotata di ogni tipo di comfort, con tutto a portata di mano: piscina, palestra, campi da tennis e da golf, un lago per la pesca, molte altre aree dove esercitarsi e ben 20 acri per ospitare un campo da calcio a grandezza naturale. L'abitazione sarebbe anche provvista di un cottage all'interno del parco per ospitare amici e parenti, una suite per il tempo libero e un'enoteca.