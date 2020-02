Il Manchester City rischia la doppia beffa: penalizzazione anche in Premier

INGHILTERRA

Come se non bastasse l'esclusione dall'Europa per i prossimi due anni, il Manchester City rischia anche di essere penalizzato in Premier League. Questo perché, come riporta il tabloid Independent, violare il Financial Fair Play dell'Uefa rappresenta, allo stesso tempo, infrangere la violazione del regolamento interno del campionato.

Il rischio per i Citizens è quello di una doppia beffa con una forte penalizzazione in termini di punti nel campionato in corso, anche se la retrocessione in Championship non sembra essere possibile. Anche con il ricorso al Tas, l'eventuale penalizzazione non sarebbe rivedibile in sede di appello. Il Manchester City trema ancora.

