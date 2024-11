Luxemburgo, che attacco a Vinicius: "Non è razzismo, è lui che provoca"

Vanderlei Luxemburgo, ex ct del Brasile e nel 2005 sulla panchina del Real Madrid, lancia un duro attacco al connazionale Vinicius per il suo comportamento in campo. "Penso che causi molta di quella persecuzione facendo cose che non dovrebbe - ha attaccato al podcast 'Benja me mucho' - Io per esempio ne ho una in testa, contro il Bayern Monaco. L'avversario, Kimmich, gli porge il pallone in maniera educata e Vini la lascia cadere di nuovo a terra. Si prende gioco del giocatore! Poi c'è Modric, nello stesso club. L'avversario gli dà la palla e lui la prende. Vinicius provoca questa situazione".