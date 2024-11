Rodri: "Io avrei votato Vinicius come terzo al Pallone d'Oro"

Rodri rivela che "Vinicius non si è congratulato ma la cosa non mi è mancata" e che "non avrei fatto quel che ha fatto il Real non presentandosi alla cerimonia". Lo spagnolo pensa di meritare il Pallone d'Oro 2024: "Pensavo di poterlo vincere già l'anno prima vista la grande stagione col Manchester City (culminata con la vittoria della Champions, ndr) ma penso di aver fatto ancora meglio la scorsa stagione".