Luis Suarez positivo al Covid-19: salta Atletico-Barcellona

ALTRO CASO

Luis Suarez è positivo al Covid-19. L'attaccante uruguayano, in Sudamerica per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è risultato positivo al coronavirus dopo il tampone a cui è stato sottoposto in vista della sfida contro il Brasile. Il giocatore è asintomatico, ma oltre a saltare la sfida contro la Seleçao, dovrà rinunciare alla "sua" partita, quella del suo Atletico contro il Barcellona nella Liga prevista nel weekend.

I tamponi positivi al Covid della Celeste sono quelli dell'attaccante rojiblanco e del portiere del Cerro Porteño Rodrigo Muñoz dopo che era stato messo in isolamento Matías Viña, la cui positività era stata riscontrata sabato scorso. Oltre ai due calciatori è risultato positivo anche Marías Faral, funzionario ufficiale della nazionale uruguaiana. Tutti stanno bene e sono stati messi in isolamento come previsto dalle autorità sanitarie.