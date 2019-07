Los Angeles Galaxy, errore sulla maglia di Ibra: diventa Irbahimovic

05/07/2019

Zlatan Ibrahimovic involontario protagonista di una piccola gaffe in MLS subito diventata virale: sul retro della maglia con cui lo svedese è sceso in campo contro Toronto campeggiava il nome "Irbahimovic". Uno scambio di consonanti che non ha intaccato il morale di Ibra, che ha portato alla vittoria i Los Angeles Galaxy con una doppietta tra il 75' e l'89' su assist di Alvarez e Cuello.