Liverpool, un tifoso spende 250mila sterline per festeggiare il titolo in anticipo

IN THAILANDIA

30 anni di attesa per tornare finalmente a festeggiare il titolo inglese e poi, a pochissimi punti dal traguardo, lo stop alla Premier League imposto dall'emergenza coronavirus. Da due mesi ormai i tifosi del Liverpool (primo con 25 punti di vantaggio sul City) vivono un’attesa insostenibile, tanto che uno di loro, in Thailandia, ha deciso di portarsi avanti e ha speso la bellezza di 250mila sterline (circa 280mila euro) per festeggiare il titolo in anticipo.

Come riporta il Daily Mirror, infatti, un imprenditore thailandese di nome Kongkiat Inthraseesangwon si è stancato di aspettare la ripresa della Premier League e ha organizzato una vera e propria parata per festeggiare il titolo dei Reds, con tanto di camion con rimorchio rivestito con i colori del Liverpool e l'immancabile motto "You'll never walk alone" sulle fiancate.

"Avevo pensato di comprare il camion per celebrare con gli altri tifosi la vittoria del campionato nel momento in cui la squadra avrebbe sollevato il trofeo - ha spiegato l'uomo al Mirror - Poi è arrivata la pandemia, la Premier è stata posticipata e ho deciso di festeggiare in anticipo". Il tutto alla faccia della scaramanzia e senza badare a spese: “Credo che siano soldi ben spesi, perchè se vinciamo il campionato sarà la prima volta dopo trent’anni e ci meritiamo un festeggiamento come si deve. E in più, dopo la parata, il camion sarà utilizzato dalla mia azienda, quindi non si tratta assolutamente di uno spreco di soldi”.

Vedi anche Calcio estero Premier League e coronavirus: Kanté ha paura, Mariappa sconvolto dalla positività

Vedi anche Calcio estero Premier, il capitano del Watford contro la ripresa: "Io non mi alleno"