Liverpool, Klopp commosso per il titolo: "Più di quanto abbia mai sognato"

LIVERPOOL

Anche se il titolo è arrivato senza giocare, Jurgen Klopp non è riuscito a trattenere le lacrime per il suo Liverpool: "Questa vittoria è più di quanto abbia mai sognato, sono senza parole. Ciò che hanno fatto i giocatori è incredibile, dedichiamo il successo a Dalglish e Gerrard". Il tecnico dei Reds continua: "Non potrei essere più orgoglioso di squadra, staff tecnico e club. Ho seguito Chelsea-City coi ragazzi, sembra che siano motivati per ancora tanti anni".

Klopp, parlando a Sky Uk, ha anche un pensiero per i tifosi: "Spero festeggino perché tutto ciò che abbiamo fatto è per loro, sono nel nostro cuore e nella nostra mente".

E se l'allenatore tedesco dà i meriti alla squadra, i giocatori fanno la stessa cosa al contrario: "Non voglio mancare di rispetto a chi lo ha preceduto ma da quando Klopp è entrato dalla porta è cambiato tutto - spiega il capitano Henderson -. Dopo la vittoria della Champions avevo detto che non sarebbe stato possibile senza lui e lo ribadisco anche oggi dopo lo scudetto. Tutti crediamo in lui che ci ha portato fino a questo punto".