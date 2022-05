Liverpool, infortunio per Salah: ansia in vista della finale Champions

IN FA CUP

Problema muscolare per l'egiziano, costretto ad uscire al 33' della sfida di FA Cup contro il Chelsea

A due settimane esatte dalla finale di Champions League contro il Real Madrid è allarme in casa Liverpool per le condizioni di Mohamed Salah. L'egiziano si è fatto male durante la finale di FA Cup contro il Chelsea: poco dopo la mezz'ora di partita si è accasciato a terra, chiedendo l'intervento dei medici che hanno provato a massaggiare l'interno della coscia destra per qualche minuto per poi rassegnarsi e ordinare il cambio alla panchina. Al posto di Salah, abbracciato da Klopp al momento dell'uscita dal campo, è entrato Diogo Jota: ora i Reds attendono l'esito degli esami che saranno effettuati nelle prossime ore per capire l'entità dell'infortunio. Liverpool, infortunio per Salah: ansia in vista della finale di Champions











Sembra dunque un problema muscolare per l'attaccante, perderlo per il match contro i Blancos sarebbe pesante: sin qui Salah ha messo insieme 30 gol e 16 assist nelle 48 partite giocate, di cui 8 e 2 proprio in Champions League.