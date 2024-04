Premier League: il Liverpool aggancia la vetta, tris dell'Aston Villa

inghilterra

I Reds piegano 3-1 il Fulham, gli uomini di Emery superano il Bournemouth ed allungano al quarto posto. Brutto scontro per Beto in Everton-Forest

© Getty Images Il Liverpool risponde all’Arsenal nella 34a giornata di Premier League: vittoria per 3-1 in casa del Fulham e primo posto agganciato con le reti di Alexander-Arnold, Gravenberch e Jota. L'Aston Villa supera 3-1 il Bournemouth e si porta a +6 sul Tottenham, quinto, mentre l'Everton ottiene un'importante vittoria nello scontro salvezza contro il Forest (paura per Beto dopo un duro scontro di gioco). Manita del Crystal Palace sul West Ham.

FULHAM-LIVERPOOL 1-3

Luis Diaz e Diogo Jota non trovano lo specchio per concretizzare la pressione dei Reds, che si portano in vantaggio con un calcio di punizione di Alexander-Arnold al 31’. La risposta dei bianconeri arriva nel recupero: prima Pereira trova la traversa, poi Castagne pareggia la sfida tramutando in rete una respinta in area di rigore. In avvio di ripresa ci pensa Gravenberch a riportare avanti la formazione di Klopp con un chirurgico destro piazzato dal limite dell'area, mentre Diogo Jota chiude il match al 72’ con un preciso mancino ad incrociare su delizioso passaggio in profondità di Gakpo. Questa vittoria riporta il Liverpool al primo posto in classifica insieme all'Arsenal, mentre il Fulham resta a 42 punti.

ASTON VILLA-BOURNEMOUTH 3-1

Vittoria fondamentale nella corsa ad un posto Champions per i Villains, che rifilano un tris alle Cherries e vanno temporaneamente a +6 sul Tottenham (che ha due partite in meno). Solanke spaventa i padroni di casa, realizzando alla mezz'ora di gioco su calcio di rigore. Rogers pareggia i conti in ripartenza nel recupero della prima frazione e Diaby completa la rimonta poco prima dell'ora di gioco su assist di Watkins. Il bomber inglese, autore di una stagione straordinaria, serve anche a Bailey il gol del definitivo 3-1 al 78’.

EVERTON-NOTTINGHAM FOREST 2-0

Toffees che si portano a +5 dal Luton, reagendo sul campo alle continue penalizzazioni stagionali con una vittoria cruciale nello scontro diretto contro il Forest, che resta a +1 dalla zona rossa. Gueye sblocca la sfida alla mezz'ora con una conclusione dalla lunga distanza che si insacca alla destra di Sels, mentre McNeil chiude la sfida al 78’ con un altro tiro da fuori area. Paura nel finale per Beto, che perde i sensi nel recupero in seguito ad un violento scontro di gioco ed è costretto ad abbandonare il campo in barella, con il supporto della maschera dell'ossigeno.

CRYSTAL PALACE-WEST HAM 5-2

onora batosta del Palace, capace di rifilare una manita agli Hammers, reduci dalle fatiche europee. I padroni di casa sono già avanti di quattro reti in mezz'ora di gioco: Olise incorna da calcio d'angolo al 7’, Eze raddoppia al 16’ e ed Emerson Palmieri tocca nella propria porta poco dopo. Il poker viene firmato da Mateta, autore anche della quinta rete delle Eagles al 64’. Nel mezzo arriva la rete di Antonio al 49’ sugli sviluppi un calcio piazzato, mentre un'autorete di Henderson rende il passivo meno pesante per gli ospiti nel finale