Liverpool, Adrian messo ko da un tifoso: in dubbio per il Southampton

Gli infortuni perseguitano i portieri del Liverpool. Adrian, eroe della finale di Supercoppa Europea, rischia infatti di saltare la sfida di Premier League contro il Southampton. Jurgen Klopp nella conferenza stampa della vigilia ha spiegato che il problema alla caviglia dell'estremo difensore è stato causato da un tifoso. Proprio così. Un video sul web testimonia quanto accaduto negli istanti successivi alla fine del match a Istanbul. Adrian ipnotizza dal dischetto Abraham e consegna il trofeo ai Reds. Tutti corrono ad abbracciare il 32enne e vorrebbe farlo anche un invasore: il supporter, rincorso da un uomo della sicurezza, scivola e frana addosso al suo beniamino.

"Ieri la caviglia era un po' gonfia, oggi va meglio ma dobbiamo vedere", l'aggiornamento fornito da Klopp sulle condizioni dell'ex West Ham. Il tecnico ha poi espresso tutto il suo disappunto per il fastidioso imprevisto: "E' assurdo, incredibile. Mi chiedo come sia possibile che, nell'era dei social, un tifoso possa scavalcare le protezioni e fare quello che ha fatto solo per un po' di visibilità".

Se lo spagnolo non dovesse farcela, toccherebbe al 35enne Andy Lonergan (per lui sarebbe l'esordio in Premier), ingaggiato dopo il ko di Alisson (strappo al polpaccio rimediato contro il Norwich). La stagione del Liverpool, iniziata con il ko in Community Shield e il trionfo in Supercoppa, deve registrare pure una 'maledizione' tra i pali,,,



ADRIAN OTTIMISTA SUL RECUPERO

Parlando al sito ufficiale del Liverpool, Adrian si è detto però ottimista sul recupero per la gara con gli Hammers: "Spero di essere pronto e penso di avere molte possibilità di essere presente: dopo i trattamenti la condizione della caviglia sarà migliore". Domani mattina verrà comunque presa la decisione definitiva sull'impiego o meno del portiere.