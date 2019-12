Ligue 1: Montpellier in 10, il Psg rimonta e vince 3-1

FRANCIA

Il Psg soffre parecchio a Montpellier, poi i padroni di casa restano in 10 per il rosso a Pedro Mendes al 72’ e in 7 minuti la squadra di Tuchel rimonta fino al 3-1 l’autogol di Paredes al 41’. Punizione di Neymar al 74’, destro affilato di Mbappe al 76’ e stoccata al volo di Icardi all’81’ per un successo importante che ricaccia il Marsiglia a -8. Psg che inoltre ha anche una partita in meno. Il Rennes di Niang batte 2-1 l’Angers ed è quarto.

Senza Cavani, rimasto a Parigi per alcuni acciacchi fisici, ma con un tridente da urlo composto da Mbappe, Icardi e Neymar e con Di Maria in panchina pronto a subentrare in caso di necessità. La qualità del Psg come al solito fa impressione ed è proprio il talento smisurato dei parigini che permette a Tuchel di uscire da Montpellier con tre gol e tre punti in rimonta importanti. Padroni di casa che però per almeno 70 minuti fanno una figura clamorosa di fronte a un Psg che invece trotterella per il campo, travolto dalla foga e dall’energia del Montpellier che inizia da subito forte. Ritmi alti, intensità estrema e alcuni interventi duri già nei primi minuti per definire il perimetro agonistico della sfida e renderlo evidente anche a Neymar, Mbappe, Icardi e compagni. Delort spaventa Keylor Navas, il Psg è tutto in una punizione insidiosa di Neymar, prima di finire sotto al 41’. Colpo di testa da angolo di Congre e Paredes con la mano cambia la traiettoria in maniera letale.

Psg che fatica anche nella ripresa, al 72’ poi l’episodio che cambia tutto: doppio giallo a Pedro Mendes che stende Neymar vicino all’area e lascia in 10 il Montpellier. Sulla punizione che ne segue il brasiliano incastona il pallone all’incrocio e pareggia al 74’, i padroni di casa cedono di schianto e il Psg azzanna senza pietà. Altra sgasata di Neymar al 76’, Mbappe in area sterza e con forza trova il secondo palo ribaltando tutto, il fenomeno francese all’81’ serve poi con l’esterno in area Icardi che come al solito non lascia scampo agli avversari. Brutto finale, con Keylor Navas colpito lievemente alla fronte da una bottiglietta che arriva dal settore più caldo del tifo del Montpellier. Psg che vince di talento, il Marsiglia è di nuovo a distanza di sicurezza sul -8.