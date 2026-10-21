Psg tiranno d'Europa: Luis Enrique spazza via anche il Barca e si candida per il three-peat Champions

E così Lucho sogna nel solco tracciato da Zizou: l'ultimo a riuscire a vincere tre Champions di fila è stato proprio Zinedine Zidane con il Real Madrid. Il Psg con la tripletta europea entrerebbe in un club ristrettissimo: oltre ai Blancos (2016-18), soltanto Ajax (1971-1973) e Bayern Monaco (1974-1976) sono riusciti nel three-peat. Luis Enrique però dice di non sentire la pressione perché "non considero il PSG il favorito. Questa partita non è decisiva; il mese decisivo sarà aprile, quello sarà il mese più importante, con le partite a eliminazione diretta. Nel frattempo, dobbiamo vincere tutte le partite. Il resto non è importante. Mentalità e atteggiamento sono nel nostro DNA". La stagione è ancora lunga ma il domino dei francesi, almeno ad oggi, sembra destinato a continuare.