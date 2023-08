Ligue 1: volano Monaco e Rennes, falsa partenza per Lione e Lens  

LIGUE 1

I monegaschi vincono 4-2 in casa del Clermont, 5-1 dei rossoneri sul Metz. Blanc sconfitto 2-1 dal nuovo Strasburgo di Vieira

© Getty Images Si completa il quadro della Ligue 1 con le ultime gare della prima giornata: vittorie in goleada per il Monaco e il Rennes, che battono rispettivamente il Clermont (4-2) e il neopromosso Metz (5-1). Cade inaspettatamente il Lens, sconfitto in rimonta per 3-2 in casa del Brest, così come il Lione, che perde 2-1 a Strasburgo. Ribalta il risultato il Tolosa, con il 2-1 allo scadere sul Nantes, mentre Montpellier-Le Havre finisce 2-2.

CLERMONT FOOT-MONACO 2-4

Parte con il piede giusto il campionato del Monaco, vittorioso per 4-2 in casa del Clermont. I padroni di casa iniziano forte, sbloccando la partita al 7’ con il colpo di testa di Wieteska. I monegaschi, dopo lo svantaggio iniziale, spostano l’inerzia della gara dalla loro parte, trovando prima il pari con Vanderson, al 26’, e poi in chiusura di primo tempo passano anche in vantaggio: è il solito Ben Yedder a firmare il 2-1, con il destro al 43’. Dopo l’intervallo altro rush iniziale della squadra di Gastien, che trova il 2-2 al 53’ con Cham-Saracevic. L’incontro è equilibrato e con continui ribaltamenti di fronte, ma al 70’ sono nuovamente gli ospiti a mettere il muso avanti: è ancora Ben Yedder ad andare in gol, siglando la sua doppietta personale su assist di uno strepitoso Vanderson. Il Clermont prova fino in fondo a strappare il pareggio, ma fallisce e subisce anche il 4-2 di Akliouche al 93’. Vince 4-2 il Monaco, iniziando la Ligue 1 con tre punti.

RENNES-METZ 5-1

Goleada e ottima partenza anche per il Rennes, che travolge il neopromosso Metz per 5-1 tra le mura casalinghe. I rossoneri spingono forte fin dal fischio d’inizio, e dopo venti minuti passano in vantaggio: è Kalimuendo a firmare l’1-0, ma la reazione degli ospiti è immediata. Un minuto più tardi arriva l’1-1 di Maziz, su una grande giocata del talento georgiano Mikautadze. I primi quarantacinque minuti si spengono con le due squadre in parità. Nella ripresa gli uomini di Genesio dilagano: a riportare il Rennes avanti è l’ex Lione Gouiri, su assist di Bourigeaud dopo un’azione insistita di Doku sulla destra. L’esterno belga trova gloria personale al 67’ quando chiude la pratica con la rete del 3-1. Nel finale c’è spazio anche per la furia del neoentrato Ibrahim Salah, che segna una splendida doppietta (87’, 94’) per il 5-1 finale. Vince comodamente il Rennes, esordio complicato per il Metz al ritorno nella massima serie.

STRASBURGO-LIONE 2-1

Cade il Lione alla prima, sconfitto 2-1 in casa del nuovo Strasburgo di Patrick Vieira. Un primo tempo quasi completamente appannaggio degli ospiti: la squadra di Blanc fa registrare oltre il 60% di possesso palla, senza però mai trovare l’imbucata giusta. L’unica azione degna di nota è il sinistro di Lacazette al 41’, che però non trova successo. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con un altro piglio, e poco dopo l’ora di gioco trovano anche il gol che sblocca l’incontro: al 63’ è Bellegarde a portare in avanti lo Strasburgo, con un calcio di punizione molto defilato che si spegne alle spalle di Riou. L’OL accusa il colpo, e dopo una decina di minuti incassa anche il 2-0: il protagonista è sempre Bellegarde, con l’assist per Mothiba che non sbaglia da pochi metri. Il Lione preme sull’acceleratore negli ultimi minuti, con l’ex Ajax Tagliafico che accorcia le distanze all’88’, ma l’assalto finale non riesce a portare al pari. Lo Strasburgo regge, si difende e porta a casa il successo per 2-1, partenza in salita per il Lione in campionato.

BREST-LENS 3-2

Cade al debutto contro ogni aspettativa il Lens, sconfitto 3-2 in rimonta in casa del Brest. Nonostante la partenza di Openda l’attacco dei Sangueoro funziona piuttosto bene: all’11’ gli ospiti stappano il match con Sotoca, innescato da Fulgini. Passano altrettanti minuti e la squadra di Haise trova anche il raddoppio, con la galoppata di Machado conclusa con un diagonale mancino potente. Dopo il doppio vantaggio gli ospiti si rilassano, incassando il gol del 2-1 in chiusura di primo tempo: al 47’ Del Castillo trasforma dagli undici metri, accorciando le distanze. Gli undici di Eric Roy prendono coraggio, e al rientro dall’intervallo riportano il match in equilibrio: al 56’ Kenny Lala fa partire un destro secco sul primo palo, che si insacca alle spalle di un Bamba tutt’altro che perfetto. La partita si innervosisce e i padroni di casa continuano a spingere. Il Lens resta in dieci uomini all’82’, per via dell’espulsione diretta di Thomasson, e trecento secondi più tardi perde la partita: fallo da rigore di Samed, dal dischetto si presenta nuovamente Del Castillo che batte nuovamente Bamba e mette in cassaforte i tre punti. Vince il Brest 3-2, esordio amaro per i secondi classificati dello scorso anno.

NANTES-TOLOSA 1-2

Primo colpo del Tolosa in questa Ligue 1, che batte 2-1 in rimonta il Nantes allo scadere. I canarini cominciano meglio, e riescono a trovare il gol dell’1-0 al 13’, con il calcio di rigore trasformato da Mohamed. Gli ospiti faticano ad entrare in ritmo partita, ma si rendono comunque pericolosi in un paio di occasioni. Al duplice fischio la formazione allenata da Aristouy è avanti di una rete. Nella ripresa gli uomini di Martinez spingono maggiormente, e poco dopo l’ora di gioco ecco il gol dell’1-1: al 62’ Aboukhlal attacca perfettamente il secondo palo, insaccando il pallone in rete sul cross di Diarra. I biancoviola, galvanizzati dal pareggio, mettono alle corde i loro avversari, e al 91’ riescono anche a strappare i tre punti: sugli sviluppi di un corner Nicolaisen salta altissimo e incorna il 2-1 che vale l’impresa in rimonta. Grande colpo del Tolosa per i primi punti stagionali, Nantes beffato sul più bello.

MONTPELLIER-LE HAVRE 2-2

Buonissimo esordio in Ligue 1 per il neopromosso Le Havre, che riprende il Montpellier al 90’ pareggiando 2-2. Inizio forte degli ospiti, che dopo soli cinque minuti segnano l’1-0 con l’incornata di Gautier Lloris, sugli sviluppi di palla inattiva. I padroni di casa restano storditi dal vantaggio avversario, e non riescono a trovare la via del pari nei restanti minuti del primo tempo. Nella seconda frazione si scatena la furia di Akor Adams: il nuovo attaccante del Montpellier prima (58’) sigla l’1-1 di testa sul cross perfetto di capitan Savanier, e due minuti più tardi completa la rimonta finalizzando un contropiede con un diagonale mancino potentissimo. Quando tutto sembra pendere dalla parte degli uomini di der Zakarian, ecco che allo scadere arriva il 2-2 della squadra di Elsner: assist di Casimir e gol di Grandsir, che regala il primo punto al Le Havre nella prima giornata. Finisce 2-2, con qualche rimpianto per gli Occitani.