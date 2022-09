Ligue 1: tris PSG al Nantes. Dilaga il Lione, vittoria esterna per il Marsiglia

FRANCIA

Vincono tutte e tre le big del campionato francese, negli anticipi odierni. Mbappé trascina i campioni, che vincono 3-0 contro i gialloverdi. Cinquina dell'OL all'Angers, successo per Tudor ad Auxerre

© Getty Images Botta e risposta tra le migliori formazioni della Ligue 1. Il PSG domina contro il Nantes, in dieci dal 24', nell'ultima sfida prima del debutto in Champions contro la Juventus: Mbappé (doppietta) e Nuno Mendes firmano il 3-0. I parigini guidano il campionato con 16 punti, insieme al Marsiglia: i ragazzi di Tudor vincono 2-0 ad Auxerre, in gol Sanchez. Resta terzo il Lione: Toko Ekambi e Lacazette sono i trascinatori nel 5-0 all'Angers.

NANTES-PSG 0-3

Il PSG continua a correre, mettendo in mostra le sue stelle nella rotonda vittoria col Nantes: i gialloverdi vengono sconfitti 3-0 dai dominatori della Ligue 1, in questa sesta giornata. Ottimo avvio degli ospiti, con una grande spinta offensiva: Messi ispira e la squadra gira, nonostante venga risparmiato inizialmente Neymar per l'imminente sfida alla Juventus in Champions League. Il Paris ha una prima chance con Marquinhos e passa al 18': assist di Leo e siluro di Mbappé all'incrocio dei pali, che non lascia scampo a Lafont. Il Nantes subisce un'altra mazzata al 24': gamba alta di Fabio e tackle pericoloso su Vitinha, che causa il rosso dell'ex Manchester United. Gialloverdi in dieci, mentre l'ex Porto esce per infortunio e viene sostituito da Renato Sanches: la superiorità numerica consente al PSG di dominare e divertirsi, con Mbappé che prova l'eurogol in rovesciata nel finale di tempo. Si va al riposo sull'1-0., che dura poco: assist illuminante di Messi e tocco sottomisura di Mbappé, 2-0 PSG al 54'. Il raddoppio dà vita a un autentico one-team-show: Pallois salva sulla linea il tris del fuoriclasse francese, poi tocca a Messi (alto) e Neymar (traversa) sfiorare il tris. Il gol arriva al 68' e porta la firma del subentrante Nuno Mendes: il PSG spinge alla ricerca del poker, con Messi a caccia del gol, ma finisce 3-0. I parigini restano in testa con 16 punti, insieme all'OM. Ora, la Juventus.

AUXERRE-OLYMPIQUE MARSIGLIA 0-2

L'OM resta in vetta alla Ligue 1 e, a quattro giorni dal ritorno in Champions League contro il Tottenham, batte 2-0 l'Auxerre con una prestazione convincente. Tudor fa turnover, ma l'atteggiamento dei suoi non cambia: Jonathan Clauss, oggi a sinistra, è subito pericoloso e l'OM spinge. Il vantaggio marsigliese arriva al 7': Gerson è lesto a ribadire in rete, dopo che la conclusione di Under si stampa sul palo. Primo tempo dominante per gli ospiti, con l'Auxerre che fatica a rendersi pericoloso all'Abbé-Deschamps. La neopromossa reagisce in avvio di ripresa, rendendosi pericolosa con Hein e Joly, ma torna a ballare nel finale e subisce il 2-0: lo sigla Alexis Sanchez, subentrato a mezz'ora dalla fine. Il cileno si conferma in grande spolvero, con tre gol in cinque gare, ma sfortunatamente per Tudor sarà out (squalificato) in Champions. L'OM se lo gode in Ligue 1: quinta vittoria e ritorno in vetta con 16 punti per gli ospiti.

LIONE-ANGERS 5-0

Dominio totale del Lione, che approfitta delle difficoltà di un Angers molto impreciso e vince 5-0, portandosi al terzo posto della Ligue 1 con 13 punti e una gara in meno. Partenza da urlo per l'OL, con l'Angers che cerca di evitare pericoli mandando in fuorigioco gli avversari: uno schema che funziona nella prima mezz'ora, nella quale sono gli ospiti a costruire un'occasione con Diony, mentre Lacazette scalda i riflessi di Bernardoni. Al 31', però, il Lione passa: conclusione di Toko Ekambi, deviazione incerta del portiere e 1-0 al Parc OL. Passano sette minuti e i padroni di casa raddoppiano con Lacazette (38'), di testa su assist di Malo Gusto: l'ex Arsenal troverebbe la doppietta, annullata per offside. Nel finale di primo tempo si vede anche Anthony Lopes: buona parata su Valery (ex Southampton) a proteggere il 2-0 del Lione al riposo. Nella ripresa, il Lione dilaga. Toko Ekambi insacca il tris in tap-in (59'), mentre il giovane e talentuoso Castello Lukeba cala il poker con un colpo di testa a porta vuota, dopo un'uscita errata di Bernardoni su un corner. Sfiora il bis personale anche Lacazette, molto sfortunato tra errori e reti annullate (due), ed hanno chances per la cinquina anche Malo Gusto e Reine-Adelaide: il 5-0 arriva solo all'88' e porta la firma di Dembelé, dopo un grande coast-to-coast in contropiede. Cinque gol per il Lione contro l'Angers, un ottimo segnale per i ragazzi di Peter Bosz, ispirati da Tetê e dai loro giocatori offensivi.