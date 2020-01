Ligue 1: spettacolare 3-3 tra Psg e Monaco

FRANCIA

Il Psg viene fermato sul 3-3 in casa contro il Monaco. Neymar sblocca al 3’, Gelson Martins e Ben Yedder sorpassano i parigini tra il 7’ e il 13’, ma un autogol di Ballo-Touré (24’) e un rigore di Neymar (42’) ribaltano la situazione. Tuttavia i monegaschi siglano il pari definitivo al 70’ con un gol di Slimani considerato regolare dal Var. Il Nantes passa 2-0 a Saint-Étienne e sale al quarto posto ai danni del Lilla, che cade 1-0 a Digione.

PSG-MONACO 3-3

Il Psg interrompe la striscia positiva di sei vittorie consecutive e vede avvicinarsi il Marsiglia a -5, anche se i campioni di Francia hanno disputato una partita in meno rispetto all’OM. Inizio di partita a dir poco scoppiettante al Parco dei Principi, con ben quattro gol messi a segno nei primi 24 minuti di gioco. È Neymar a rompere il ghiaccio al 3’ con un sinistro sul primo palo a battere Lecomte sul lungo lancio di Verratti; il Monaco non ci sta e pareggia subito i conti con Gelson Martins, bravo a seguire l’azione e a chiuderla a porta vuota sull’assist (involontario) di Ben Yedder, che era stato atterrato da Keylor Navas nel tentativo di superarlo. Lo stesso Ben Yedder ribalta il risultato al 13’ girando un destro rasoterra sul secondo palo su suggerimento di Keita Baldé; tuttavia il rocambolesco autogol di Ballo-Touré sul tiro-cross di Neymar ristabilisce la parità 11 minuti più tardi. Glik colpisce il palo di testa, Golovin impegna seriamente Navas, ma è nuovamente Neymar a regalare il nuovo vantaggio ai parigini al 42’, trasformando il rigore concesso dall’arbitro per il fallo di Gelson Martins su Mbappé. Un contropiede letale del Paris Saint-Germain vede Mbappé correre sulla sinistra e vedere in area Icardi che, tutto solo, si lascia anticipare dall’uscita bassa di Lecomte. Quest’ultimo si supera al 54’ su Neymar che aveva avuto tutto il tempo per prendere la mira e calciare un rigore in movimento. Al 70’ Slimani segna in evidente posizione di fuorigioco sul tiro di Gelson Martins, ma il gol viene comunque convalidato dal Var perché viene considerata come una giocata (e non deviazione involontaria) il tocco di Marquinhos. Pareggio giusto al termine di 90 minuti molto vibranti.

SAINT ÉTIENNE-NANTES 0-2

Il Nantes vince 2-0 a Saint-Étienne e vola al quarto posto in classifica, sorpassando il Lilla. Gli ospiti si portano in vantaggio al 23’, quando Blas mette al centro dell’area un cross, messo fuori malamente dalla difesa avversaria, e Abeid segna con un gran sinistro sotto l’incrocio dei pali. Il raddoppio del Nantes arriva al 48’: Moses Simon combina perfettamente con Blas, che gira benissimo con un mancino rasoterra sul secondo palo alla sinistra di un immobile Ruffier.

DIGIONE-LILLA 1-0

Nonostante l’inferiorità numerica dal 21’ (espulsione di Mendyl per un brutto fallo su Luiz Araujo), il Digione riesce a sbloccare il risultato dopo nemmeno due minuti dall’inizio della ripresa: sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale, Balde fa da sponda di petto per Tavares, che con un destro secco batte Maignan. Anche il Lilla chiude il match in dieci uomini dopo la seconda ammonizione per Soumare (fallo su Amalfitano) ed è quindi costretto a cedere la quarta posizione al Nantes.