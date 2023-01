Ligue 1: si fermano Lens e Marsiglia, sorride il Psg

FRANCIA

Le principali inseguitrici di Galtier non vanno oltre l'1-1 contro Troyes e Monaco

© Getty Images Nella ventesima giornata di Ligue 1, compiono un mezzo passo falso le principali inseguitrici del Psg. Il Lens secondo, infatti, non va oltre l'1-1 in casa del Troyes, con Thomasson all'88' che evita il ko ai giallorossi rispondendo a Larouci (50'). Stesso risultato per l'OM di Tudor: l'autogol di Veretout regala il vantaggio al Monaco, ma a scacciare la paura ci pensa l'ex Inter Sanchez. Sorride Galtier, a +2 e a +4 e con una partita in meno.

MARSIGLIA-MONACO 1-1

Finisce 1-1 tra Marsiglia e Monaco: un risultato che fa sorridere soltanto il Psg, che resta a +4 con una partita in meno sull'OM. Un pareggio che arriva anche in rimonta, perché al 17' l'autogol di testa dell'ex Roma Veretout porta in vantaggio il club del Principato. Ad inizio ripresa, il tecnico croato inserisce subito Balerdi per Guendouzi, ma a firmare il pareggio dopo pochi minuti ci pensa l'ex Inter Alexis Sanchez, rapido a insaccare in area dopo un rimpallo. La rimonta sembra completarsi al 73', ma il colpo di testa di Balerdi scheggia la traversa senza entrare in porta. Finisce così 1-1: dopo sei vittorie di fila, il Marsiglia si ferma e raccoglie solo un punto, salendo a quota 43. L'OM è terzo a -4 dal Psg ma a +5 proprio sul Monaco, che raccoglie il quinto risultato utile consecutivo.

TROYES-LENS 1-1

Non va meglio alla principale inseguitrice del Psg: il Lens, infatti, pareggia 1-1 in casa del Troyes e non riesce ad agganciare per una notte la squadra di Galtier in vetta alla classifica. Succede tutto nella ripresa: al 50' Larouci porta in vantaggio i padroni di casa, poi i giallorossi indovinano il cambio: al 72', infatti, al posto di Machado entra Thomasson, che dopo 16 minuti, ad un passo dal recupero, firma il pareggio regalando un punto agli ospiti. Il Psg può ora riprovare a scappare: in caso di vittoria sul Reims, sarà +5 sul secondo posto. Il Troyes, invece, non vince da prima del Mondiale, ma è comunque a quota 19, cioè a +4 sulla zona retrocessione.

