Ligue 1: rocambolesco 4-4 tra Amiens e Psg

FRANCIA

Non basta una grande rimonta nella ripresa al Psg per vincere sul campo dell’Amiens penultimo in classifica. Dopo essere andati sotto di tre reti sulle folate di Guirassy (5’), Kakuta (29’) e Diabate (29’), i parigini riescono a ribaltare tutto con Herrera (45’), la doppietta di Kouassi (60’ e 65’) e il gol di Icardi (74’). In pieno recupero, però, Guirassy firma la doppietta che vale il definitivo 4-4. Martedì il Psg andrà a Dortmund per la Champions.

AMIENS-PSG 4-4​​​​​​​

La sfida (quasi) testa-coda del campionato francese comincia con una sorpresa: al 5’ infatti e l’Amiens a portarsi in vantaggio: Otéro recupera un pallone a centrocampo e serve Kakuta, verticalizzazione per Guirassy il cui destro incrociato di prima intenzione termina sotto le gambe di Navas. Il Psg reagisce al 20’ quando, su un immediato rovesciamento di fronte, Paredes serve Cavani con un lancio lungo; l’ex attaccante del Napoli prova a scavalcare Gurtner con un pallonetto, ma il portiere dell’Amiens intuisce e non si lascia superare. Guirassy si rende nuovamente pericoloso, prima con un tentativo da lontano, poi da posizione ravvicinata con un tiro che costringe Navas a rifugiarsi in corner. Per gli uomini di Tuchel si fa quasi notte fonda allo scoccare della mezz’ora: assist di Diabate, velo di Guirassy e sinistro pazzesco di Kakuta che supera l’ex portiere del Real Madrid sotto l’incrocio dei pali. Che non sia una serata facile per i parigini lo si nota al 38’ in occasione di un comodo colpo di testa di Icardi, tutto solo, che però non riesce a indirizzare il pallone. Il colpo da ko per i campioni di Francia arriva al 40’: Diabate chiede e ottiene il triangolo con Kakuta, parte palla al piede dalla linea di metà campo dalla sinistra, si accentra e scaglia un sinistro rasoterra non proprio irresistibile che viene però deviato in maniera decisiva da Thiago Silva, bacia la base del palo per poi depositarsi in rete, per l’incredibile 3-0 a favore dei padroni di casa. Poco prima dell’intervallo Herrera riesce ad accorciare le distanze col piattone destro sugli sviluppi di un corner. A inizio ripresa Gurtner compie una prodezza sul colpo di testa di Cavani, ma il Psg riesce a tornare pienamente in corsa al 60’, con Kouassi che svetta più in alto di tutti direttamente sul calcio d’angolo di Draxler. La rimonta si completa al 66’ e il marcatore è ancora il difensore che proviene dal settore giovanile, sempre di testa e sempre su azione di corner: dalla bandierina va Di Maria, l’uscita di Gurtner è pessima e favorisce il fulmineo 3-3. A questo punto gli ospiti volano sulle ali dell’entusiasmo e mettono addirittura la freccia al 74’: il triangolo Verratti-Bernat-Icardi viene chiuso da quest’ultimo, che non deve fare altro che depositare in rete a porta vuota il traversone dello spagnolo dalla sinistra. Il 4-3 sembrerebbe demoralizzare l’Amiens, che però trova la forza per agguantare il pareggio finale nel primo minuto di recupero: dopo un’occasione sciupata da Cavani, Cornette innesca un contropiede che porta Guirassy a siglare di piatto sinistro il 4-4. Non proprio il migliore biglietto da visita per gli uomini di Tuchel per affrontare il Borussia Dortmund di Haaland in Champions League martedì sera.

RISULTATI E CLASSIFICHE