Ligue 1: rimonta pazza del Psg, la vetta è solo a -1

FRANCIA

La doppietta di Mbappé e la rete di Icardi stendono 3-2 il Saint-Étienne nel finale: il colpo di testa dell’ex interista al 95’ porta i parigini in scia al Lille

Al Parco dei Principi il Psg torna a contatto con il Lille, capolista della Ligue 1, grazie al ‘folle’ 3-2 in rimonta contro il Saint-Étienne. Nel primo tempo la formazione di Pochettino sbatte sul palo di Sarabia. Gli ospiti sbloccano al 78’ con Bouanga, ma un minuto dopo Mbappé ristabilisce la parità. Lo stesso numero 7 si conquista e trasforma un rigore; in pieno recupero Hamouma sembra beffare i parigini, che però vincono al 95’ grazie a Icardi.

Le assenze (tra cui Neymar e Paredes) e la testa, forse, ancora rivolta alla fresca sfida contro il Bayern in Champions stavano facendo rischiare grosso al Psg, che esulta al 95’ dopo il pazzo 3-2 in casa contro il Saint-Étienne. Parigini padroni del campo. Il portiere Green è provvidenziale alzando un cross dalla destra di Florenzi su cui si stava avventando Kean. Al 24’ Mbappé s’inserisce perfettamente dopo avere ricevuto da Rafinha e calcia di potenza con il sinistro da posizione defilata, trovando però solo l’esterno della rete. Allo scoccare della mezz’ora una punizione perfetta di Sarabia si stampa sul palo; Danilo Pereira poi si divora il vantaggio a porta vuota sulla ribattuta. La conclusione di Rafinha, con parata di Green e successiva deviazione in angolo di Trauco, chiude il primo tempo.

Al 63’ il destro sul primo palo di Mbappé, da palla inattiva, sfiora il legno alla destra di Green. Il match s’infiamma nel finale: Bouanga porta in vantaggio a sorpresa il Saint-Étienne con una zampata vincente ravvicinata sul cross dalla sinistra di Trauco, ma dopo circa un minuto Mbappé compie uno stop al volo elegante prima di infilare l’1-1 con un destro imparabile all’angolino. Poi, negli ultimi minuti, è clamoroso il botta e risposta. Mbappé guadagna e trasforma all’87’ il rigore concesso per fallo di Green; al 92’ Hamouma sembrerebbe beffare clamorosamente i campioni di Francia con un tap-in vincente, dopo una corta respinta di Sergio Rico, ma proprio all’ultimo secondo di orologio la zuccata di Icardi trafigge la difesa avversaria sul cross morbido di Di Maria. È la rete che vale il soffertissimo (quanto preziosissimo) successo, che trascina il Psg a -1 dal Lille capolista.

