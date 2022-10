Ligue 1: il PSG vince e allunga in vetta. Sorridono Rennes e Nantes

FRANCIA

I parigini si aggiudicano 1-0 il big match della giornata con i marsigliesi, successo travolgente del Nantes. Solo un pari tra Clermont e Monaco. Lione ko con i rossoneri

© Getty Images L'undicesima giornata di Ligue 1 si chiude con la vittoria del Paris Saint-Germain nel match contro l'Olympique Marsiglia. Decisiva la rete di Neymar. Nelle altre partite poker del Nantes al Brest (4-1). L'avventura a Lione di Blanc inizia con una sconfitta: vince il Rennes (3-2). Il Nizza viene bloccato 1-1 dall'Auxerre, stesso risultato tra Troyes e Ajaccio. Bene il Tolosa che batte per 3-2 l'Angers. Pareggio tra Monaco e Clermont (1-1).

PSG - MARSIGLIA 1-0

Al Parco dei Principi il PSG non sbaglia e vince contro l’Olympique Marsiglia grazie alla rete di Neymar. Parte subito forte la formazione di casa con Messi che dopo 3’ va alla conclusione ma Pau Lopez si fa trovare pronto. Campioni di Francia che alzano il ritmo. Il Marsiglia si affaccia in avanti con Nuno Tavares al 26’. Al 35’ parigini che si avvicinano al vantaggio: una grandissima punizione di Messi si stampa sulla traversa e fa sussultare la squadra di Tudor. Nei minuti di recupero della prima frazione si sblocca la gara, Verratti recupera palla e la passa a Mbappé che apre per Neymar. Il brasiliano da distanza ravvicinata non sbaglia. 1-0 PSG. Al rientro in campo è un dominio della squadra di Galtier che occupa la metà campo avversaria: il centravanti francese e Hakimi impegnano in più occasioni Pau Lopez. Al 72’ Gigot lascia in inferiorità numerica l’OM dopo il brutto intervento, gara che non cambia più. Al fischio finale la squadra di Galtier vince e si porta a +3 in classifica sul Lorient.

MONACO - CLERMONT 1-1

Allo Stade Louis II finisce 1-1 il match tra Monaco e Clermont. La squadra di Clement gioca per quasi tutta la partita in inferiorità numerica per l’espulsione di Camara al 17'. Monegaschi che hanno la possibilità di passare in vantaggio al 29’ con il rigore assegnato per fallo di Magnin. Dal dischetto va Embolo che sbaglia il rigore, ma la respinta gli permette di ribadire in rete il pallone. Vantaggio Monaco. Al 53' della ripresa arriva il pareggio dalla formazione ospite con Andric. Nel finale la squadra di Gastien sfiora il gol con Dossou.

RENNES - LIONE 3-2

Al debutto in panchina con il Lione Laurent Blanc, l'ex allenatore del PSG, trova la prima sconfitta. Al Roazhon Park finisce 3-2 per il Rennes con una grande rimonta proprio dei padroni di casa. Tolisso e compagni passano in vantaggio al 23' con Lacazette ma i rossoneri trovano prima il pareggio al 38' con Terrier e poi il sorpasso nella ripresa con Gouiri (47') che sulla ribattuta del portiere avversario ribadisce in rete. Il Lione prova a reagire e dopo una serie di rimpalli in area al 72' la palla finisce sui piedi dell'ex Arsenal che segna il 2-2. Non passano neanche cinque minuti che al 77' Terrier sigla la sua personale doppietta che vale il 3-2 finale. Rennes che si prende i tre punti e sale a quota 21, mentre il Lione rimane fermo a 14.

TOLOSA - ANGERS 3-2

Arriva il terzo risultato utile per il Tolosa che vince tra le mura amiche contro l'Angers per 3-2. Ad aprire le marcature per i padroni di casa è stato Dejaegere al 10', l'ex Schalke Bentaleb firma il momentaneo 1-1 degli ospiti al 33'. Nel finale del primo tempo il Tolosa si riporta in avanti grazie alla rete di Van den Bommen. Nella ripresa arriva il tris ad opera di Spierings (67'), a nulla serve la rete per l'Angers allo scadere dei minuti di recupero di Salama. Angers che si trova pericolosamente a ridosso della zona retrocessione.

AUXERRE - NIZZA 1-1

Il Nizza viene bloccato in casa dell'Auxerre per 1-1. Partono meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio con Autret, la risposta del Nizza è immediata: Delort al 20' con un tiro a incrociare spedisce la sfera in rete. Nel finale del primo tempo arriva il pareggio dell'Auxerre con Da Costa. Nella ripresa i ritmi sono più bassi: tra i rossoneri entra l'ex Juve Ramsey ma il risultato non cambia più.

NANTES - BREST 4-1

Travolgente vittoria del Nantes ai danni del Brest. Allo Stade de la Beaujoire finisce 4-1. Padroni di casa che partono forti e al 12' si prendono un calcio di rigore: dal dischetto va Blas ma Bizot intuisce l'angolo e para. Il risultato rimane sullo 0-0. Brest che reagisce e trova la rete del vantaggio con Fadica al 18'. Alla mezz'ora il Nantes ribalta completamente il risultato: nel giro di un minuto, tra il 35 e il 36', Simon e Ganago portano avanti la squadra di Kombouare. Nella ripresa allungano ancora i padroni di casa con Mohamed (70') e Sissoko (88'). Il Nantes al triplice fischio ritrova il successo che mancava da fine settembre.

TROYES - AJACCIO 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Troyes e Ajaccio. Una prima frazione equilibrata dove il risultato fatica a sbloccarsi. Succede tutto nel secondo tempo: Porozo porta in vantaggio il Troyes al 77', undici minuti dopo, all'88', arriva il pareggio dell'Ajaccio con El Idrissy. Al triplice fischio un punto a testa con il Troyes che sale a 12 punti mentre l'Ajaccio è in completa zona rossa: solo 8 punti per la squadra di Pantaloni.