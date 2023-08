Ligue 1: Psg inceppato senza Mbappé, solo 0-0 col Lorient. Marsiglia ok in rimonta

FRANCIA

Luis Enrique non va oltre il pari con i big fuori rosa, l’Olympique ribalta il risultato nel 2-1 sul Reims

PSG spuntato senza Mbappé e Neymar: solo 0-0 col Lorient





















Il Psg senza Mbappé, Neymar e Verratti stecca all'esordio della Ligue 1 23/24: i parigini non vanno oltre lo 0-0 in casa contro il Lorient. La squadra di Luis Enrique sfiora quasi l'80% di possesso palla, ma non riesce a capitalizzare la grande mole di gioco creata. Bene invece il nuovo Marsiglia, che piega 2-1 il Reims. La squadra di Marcelino va sotto dopo dieci minuti con il gol di Ito, poi ribalta il risultato con Ounahi e Vitinha.

PSG-LORIENT 0-0

Esordio difficile per il nuovo Psg di Luis Enrique, inceppato senza Mbappé, Neymar e Verratti: al Parco dei Principi contro il Lorient è solo 0-0. Nei primi quarantacinque minuti i parigini sfiorano l’80% del possesso del pallone, con gli ospiti che faticano a sottrarre la sfera ai loro avversari. Il gioco di Luis Enrique però rimane sterile fino al duplice fischio, nonostante i numerosi tentativi di Asensio e compagni. Si rientra negli spogliatoi in parità, sullo 0-0. Nella ripresa si fanno vedere anche gli arancioneri, con un paio di folate interessanti di Faivre. Il Paris non riesce a sfondare, nemmeno inserendo nel finale l’arma Ekitike. La squadra di Le Bris si difende fino al 90’, riuscendo a portare a casa un punto importantissimo. Finisce 0-0, con il Paris Saint-Germain che stecca all’esordio senza tutti i suoi big.

OLYMPIQUE MARSIGLIA-REIMS 2-1

Esordio positivo per il nuovo Marsiglia, che dopo la parentesi Tudor riparte da Marcelino. L’OM vince in rimonta per 2-1 contro il Reims. Avvio difficile per i padroni di casa, che dopo dieci minuti sono già sotto 1-0: cross dalla destra, sponda di Munetsi e destro di prima intenzione di Ito, che si insacca alle spalle di Pau Lopez. Dopo lo svantaggio gli Olympiens iniziano a spingere alla ricerca del pari, che arriva al 23’ con il piazzato a girare di Ounahi da fuori area. Al duplice fischio le due squadre sono in parità, con i padroni di casa più in palla rispetto agli avversari. La formazione di Marcelino riprende con il suo canovaccio anche nella ripresa, e al 73’ completa la rimonta: pasticcio della difesa avversaria, con Vitinha che ne approfitta e sigla il 2-1. Nel finale gli undici di Will Still ci provano, ma l’incontro termina con la vittoria dell’OM, che inizia la stagione con i tre punti.

