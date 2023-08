Psg, Luis Enrique non convoca Mbappé, Verratti e Neymar: è rottura totale

Il Psg di Luis Enrique esordirà in Ligue 1 questa sera contro il Lorient e lo farà senza i tre big più discussi. Mbappé, Neymar e Verratti, infatti, non sono stati convocati dal tecnico spagnolo per la prima di campionato, scelta che fa rumore ma che, per certi versi, era già annunciata. "Le mie decisioni faranno capire qual è la mia opinione sulla questione in modo molto chiaro" aveva detto ieri il tecnico in conferenza stampa parlando della situazione mercato legata a Neymar e Verratti, scelte che, comprendendo anche l'esclusione ovvia del separato in casa Mbappè, confermano la rottura totale con i giocatori.