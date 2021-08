Ligue 1: poker del Nizza al Bordeaux e secondo posto agguantato

FRANCIA

Dimenticati gli incredibili fatti di domenica scorsa contro il Marsiglia: doppietta di Gouiri e reti di Kluivert e Thuram per il 4-0

Il Nizza si mette alle spalle la notte di follia in occasione del derby contro il Marsiglia: vince nettamente contro il Bordeaux ed è secondo. In un’Allianz Riviera a porte chiuse (squalificato proprio per via degli incidenti di domenica scorsa) la formazione di Galtier ha la meglio contro il Bordeaux, steso 4-0. Kluivert sblocca al 7’; poi è una doppietta di Gouiri tra il 33’ e il 42’ a punire gli uomini di Petkovic. Thuram cala il poker all’85’.

La pessima serata (con ben poco di calcistico) di domenica scorsa contro il Marsiglia è dimenticata: il Nizza si sbarazza molto facilmente del Bordeaux e, in attesa delle decisioni su quello che sarà il risultato del derby della Costa Azzurra post rissa tifosi-giocatori, vola al secondo posto della Ligue 1 con 7 punti in classifica. Gli uomini di Galtier si ripresentano sei giorni dopo i brutti episodi in un’Allianz Riviera questa volta a porte chiuse. Dopo una prodezza di Costil su Kluivert, è proprio quest’ultimo a portare in vantaggio i padroni di casa: il numero 21 finalizza con il destro sul primo palo il suggerimento di Boudaoui, che aveva saltato abbastanza agevolmente Mangas. Gli ospiti sfiorano l’immediato 1-1 con Mara, ma gli Aquilotti raddoppiano al 33’: contropiede veloce sull’asse Kluivert-Gouiri, con il secondo che fredda il portiere avversario con il sinistro. Il franco-algerino siglerà poi la doppietta di piatto destro poco prima dello scadere del primo tempo. I 45 minuti della ripresa sono veramente tutti di puro garbage-time, culminati dal poker calato da Thuram all’85’.