Ligue 1: poker del Lione a Nizza, Garcia trova la vetta

FRANCIA

Il Lione è la nuova capolista della Ligue 1. La squadra allenata da Rudi Garcia s’impone 4-1 sul campo del Nizza grazie alle reti di Depay (32’), Kadewere (39’), Ekambi (63’) e Aouar (73’) e sorpassa in testa alla classifica Lilla e Psg. Il Marsiglia si fa fermare in casa dal Reims 1-1: dopo l’autogol dell’ex interista Nagatomo (21’), l’OM pareggia i conti con Thauvin (45’). Il Metz supera tra le mura amiche il Lens 2-0 con Nguette e Boulaya.

NIZZA-LIONE 1-4

Almeno per una notte, il Lione può godersi la vetta della classifica di Ligue 1 dopo il poker sul campo del Nizza. Dopo i primi 30 minuti di poco o nulla, l’OL sblocca la situazione: Kadewere viene falciato da Nsoki una volta riuscito a entrare nell’area avversaria. L’arbitro non ha subbi e indica subito il dischetto; Depay trasforma il rigore. Passano pochi minuti di gioco e la formazione di Rudi Garcia riesce anche a raddoppiare: Kadewere intercetta un passaggio laterale completamente sbagliato da Boudaoui, si presenta tutto solo davanti al portiere Benitez e lo spiazza con un delizioso tocco sotto, superandolo imparabilmente. Gli ospiti potrebbero così andare all’intervallo con due reti di margine, ma Gouiri riapre la sfida la sfida allo scadere del primo tempo con un colpo di testa ravvicinatissimo, lasciato tutto solo, sul bel cross dalla destra di Lopes. L’OL, comunque, non si fa intimorire e chiude i conti nella ripresa: prima Ekambi sfrutta il suggerimento di Kadewere al 63’, poi la deviazione sottomisura di Aouar al 73’, dopo una papera di Benitez su un traversone dalla destra, vale il definitivo 4-1 per il Lione.

MARSIGLIA-REIMS 1-1

Un Marsiglia non proprio fortunatissimo non riesce ad andare oltre l’1-1 in casa contro il Reims: niente riscatto totale dopo il ko a Rennes e così resta fermo al quarto posto, a quota 28 punti. Succede tutto nel primo tempo. Al 21’ sono gli ospiti a passare in vantaggio in maniera rocambolesca: Payet si fa soffiare palla da Cafaro nella metà campo avversaria, Zeneli s’invola sulla sinistra, salta Sakai e mette al centro un traversone che viene incredibilmente catapultato in rete da una deviazione quasi con il tacco da parte dell’ex interista Nagatomo. L’autogol subìto non demoralizza comunque l’OM, che ha la capacità di ristabilire la parità allo scadere del primo tempo: cross di Rongier, sponda aerea di Benedetto e tap-in facile facile di Thauvin a porta vuota. I padroni di casa tentano di ribaltare la situazione nella ripresa, ma Khaoui trova davanti a sé un ottimo Rajkovic, autore di una grandissima parata sul centrocampista franco-tunisino. Il Reims trova così un ottimo preziosissimo in ottica salvezza.

METZ-LENS 2-0

Il Metz supera in casa 2-0 il Lens e si avvicina in classifica proprio alla formazione allenata da Haise, che occupa la settima posizione e che ora è distante appena un punto. Allo scoccare della mezz’ora è Nguette a sbloccare il risultato: Boulaya innesca sulla destra l’ex Valenciennes, bravo ad accentrarsi e a scaricare un sinistro che buca il portiere avversario, complice anche una deviazione di Gradit. In pieno recupero è proprio l’autore dell’assist dell’1-0 a chiudere i conti con un gran destro dal limite dell’area avversaria.