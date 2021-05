Ligue 1: Paquetà a segno, il Lione cala il poker e torna terzo per una notte

FRANCIA

La squadra di Rudi Garcia batte 4-1 il Lorient: a segno Aouar, l’ex milanista e Bruno Guimaraes (doppietta), per un successo che vale il sorpasso momentaneo al Monaco

Il Lione batte con un netto 4-1 il Lorient e torna momentaneamente terzo in Ligue 1. Dopo lo 0-0 dell’intervallo, gli uomini di Garcia si scatenano nella ripresa: a segno Aouar (53’), l’ex milanista Paquetà (65’) e Bruno Guimaraes (due i suoi gol, al 72’ su rigore e al 77’). OL ora a 73 punti, due in più del Monaco impegnato domani. Nell’altra partita del sabato, colpo salvezza del Nantes, che supera 3-0 il Bordeaux nel derby dell’Atlantico. Getty Images

LIONE-LORIENT 4-1

È la grande voglia di tornare nell’Europa che conta, dopo un anno di assenza, a trascinare il Lione in queste settimane: dopo la strepitosa vittoria in rimonta contro il Monaco di domenica scorsa, infatti, la squadra di Rudi Garcia travolge il Lorient, e torna almeno momentaneamente al terzo posto mettendo una pressione gigantesca proprio ai monegaschi, impegnati domenica in casa del Reims. In realtà il successo del Lione pare tutto meno che scontato alla fine di un primo tempo in cui, a parte una grossa occasione sprecata da Cherki al 7’, il portiere arancionero Nardi non corre clamorosi rischi. Tutto cambia però nella ripresa: al 53’, infatti, i padroni di casa passano con la magia di Houssem Aouar, che controlla un pallone quasi impossibile in area prima di barrere il portiere avversario.

La rete, di fatto, fa crollare ogni certezza difensiva del Lorient e al 65’ è l’ex milanista Paquetà a raddoppiare, al termine di una bella azione personale. Ormai storditi, gli ospiti alzano definitivamente bandiera bianca fra il 72’ e il 77’: prima Lemoine stende in area Cherki e consente a Bruno Guimaraes di segnare dal dischetto (dopo un primo tentativo sbagliato ma annullato dall’arbirtro perché Nardi si era mosso prima dalla linea di porta), poi è ancora il centrocampista brasiliano a colpire in contropiede e chiudere i giochi. Il sinistro vincente di Thomas Monconduit all'83' è tanto bello quanto inutile: vince, anzi stravince il Lione, che sale a quota 73 superando di due lunghezze il Monaco, che dunque non può far altro che vincere se vuole tornare a riaffacciarsi in zona Champions.

NANTES-BORDEAUX 3-0

Tre è il numero perfetto per il Nantes: la squadra allenata da Antoine Kombouaré, infatti, non solo conquista tre punti di gran peso nella lotta per la salvezza, ma lo fa con tre reti che valgono la terza vittoria consecutiva, utile a mettere pressione al Lorient, allo Strasburgo e allo stesso Bordeaux, a sua volta di nuovo a rischio. Il derby dell’Atlantico allo Stade de la Beaujoire non ha storia: Kalifa Coulibaly porta avanti i gialloverdi con il colpo di testa su cross di Blas al 19’, Imran Louza al 51’ raddoppia su rigore, assegnato per un ingenuo fallo in area di Benito su Randal Kolo, ed è proprio quest’ultimo, al 70’, a calare il tris con una potente conclusione dall’interno dell’area che non lascia scampo a Costil. La squadra di casa sfiora anche il poker all’87’, ma la palombella di Appiah colpisce la traversa. Grazie al successo, dunque, il Nantes sale a 37 e, pur restando terz’ultimo (posizione che varrebbe il playout), si avvicina a un punto dalla zona salvezza. Male invece i girondini, che proprio sui gialloverdi conservano ora appena due punti.

