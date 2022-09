Ligue 1: Messi regala la vetta al Psg

FRANCIA

La rete della Pulce vale l'1-0 dei parigini in casa del Lione. Marsiglia fermato sull'1-1 dal Rennes

© Getty Images Nell'ottava giornata di Ligue 1, il Psg si impone 1-0 in casa del Lione: decide il gol al 5' di Messi, che riceve da Neymar e insacca di sinistro. La formazione di Galtier si prende così la vetta della classifica, visto che il Marsiglia si fa fermare sull'1-1 dal Rennes, con Guendouzi fa autogol (25') poi segna (52'). Il Monaco si impone 3-0 in casa del Reims, mentre finisce 0-0 la sfida tra Nantes e Lens. Nizza ko 1-0 con l'Angers.

LIONE-PSG 0-1

La giocata del campione al momento giusto: così si può riassumere la serata del Psg e di Messi, che segna e regala a Galtier un successo fondamentale. L'1-0 in casa del Lione, infatti, vale il primo posto in classifica con 22 punti sui 24 finora a disposizione in campionato. Lo 0-0 dura poco più di 4 minuti, poi Messi dialoga con Neymar e con un sinistro in area firma l'1-0 battendo Lopes. La Pulce ci riprova al 15' ma stavolta il portiere di casa sventa la minaccia, così come al 33' su Mbappé. Nella ripresa, gli ospiti gestiscono senza quasi mai rischiare il pareggio, anzi si vedono annullare il raddoppio. Ad inizio recupero, Messi ci prova su calcio di punizione e colpisce la traversa, poi sul susseguirsi dell'azione Sergio Ramos segna ma la rete viene giustamente annullata per il fuorigioco dell'ex Real Madrid. Finisce così 1-0 per il Psg, che ora guarda tutti dall'alto verso il basso. Terza sconfitta di fila per il Lione, che scivola così al sesto posto a quota 13 e si fa agganciare dal Lille.

MARSIGLIA-RENNES 1-1

Il Marsiglia perde la vetta solitaria dopo il pareggio per 1-1 in casa con il Rennes. Gli ospiti passano in vantaggio al 25' grazie all'autogol di Guendouzi. L'ex Arsenal, però, rimedia ad inizio ripresa quando riceve da Veretout e firma l'1-1. Il risultato non cambia più: gli uomini di Tudor salgono a quota 20 e, pur restando imbattuti, scivolano al secondo posto -2 dal Psg.

NIZZA-ANGERS 0-1

Brutto ko interno per il Nizza, che perde 1-0 con l'Angers ma gioca praticamente tutto il match con un uomo in meno. Al primo minuto, infatti, Todibo si fa espellere e lascia i suoi in dieci. Gli ospiti ne approfittano e la sbloccano al 43' con Bentaleb, poi nella ripresa Boufal rimedia il secondo giallo e ristabilisce la parità numerica, ma i rossoneri non riescono a trovare il pareggio nel forcing finale. L'Angers sale a quota 8 e raggiunge, oltre che il Tolosa, anche gli uomini di Favre, che incassano così il quarto ko in otto partite.

REIMS-MONACO 0-3

Colpo esterno del Monaco, che vince 3-0 in casa del Reims, in inferiorità numerica dal 22' per il rosso a Locko. Eppure, il match si sblocca solo ad inizio ripresa con Golovin (47'), mentre il raddoppio arriva con l'ex Liverpool Minamino, che chiude i giochi all'87'. Tre minuti dopo, invece, Ben Yedder firma il tris e certifica i tre punti per gli uomini di Clement. Terza vittoria di fila per il Monaco, che si porta così in zona Europa, mentre il Reims resta a quota 6 al quartultimo posto.

NANTES-LENS 0-0

Finisce senza gol la sfida tra Nantes e Lens. I detentori della Coppa di Francia fermano i giallorossi, che si confermano imbattuti e salgono a quota 18 con il terzo pareggio in otto partite. Mohamed ci prova subito per i padroni di casa che poi si rendono pericolosi con Chirivella, mentre gli ospiti impensieriscono Lafont con le conclusioni di Frankowski. Un punto che serve più al Lens, che però scivola fuori dalla zona Champions. Il Nantes, invece, si porta a 7 punti.

CLERMONT-TROYES 1-3

Vittoria in rimonta per il Troyes, che sotto di un gol si impone 3-1 in casa del Clermont. I padroni di casa la sbloccano dopo appena 4 minuti, ma a metà primo tempo Balde firma l'1-1. Il match si decide allora nella ripresa, quando lo stesso Balde fa doppietta e a chiudere i giochi all'83' ci pensa Ripart, entrato ad inizio match al posto di Rony Lopes. Un successo che permette al Troyes di agganciare proprio il Clermont, a quota 10.

BREST-AJACCIO 0-1

Grazie al gol al 65' di Hamouma, il neopromosso Ajaccio si impone 1-0 in casa del Brest, trovando il primo successo in Ligue 1 dopo sette giornate in cui aveva raccolto soltanto un punto e portandosi a -1 dal penultimo posto, occupato dallo Strasburgo e proprio dal Brest, al quinto ko nelle ultime otto partite.