Ligue 1: Mbappè rimonta il St Etienne, Psg sempre più vicino al titolo

FRANCIA

Una doppietta del francese e Danilo firmano la vittoria per 3-1: parigini a +16 su Marsiglia e Nizza

E’ sempre più vicina la conquista del campionato francese da parte del Psg, che nella 26esima giornata di Ligue 1 stende 3-1 in rimonta il St Etienne e vola a +16 sul Nizza, fermato sullo 0-0 dallo Strasburgo, e sul Marsiglia (impegnato domani). Una mano sul titolo per Pochettino, che ringrazia il solito Mbappè: al vantaggio degli ospiti di Bouanga, risponde il fenomeno francese con una doppietta e un assist a Danilo Pereira, autore della terza rete.

PSG-ST ETIENNE 3-1

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la conquista del campionato francese da parte del Psg. I parigini volano a +16 su Nizza e Marsiglia (quest’ultimo in campo domani per provare a dare ancora un senso a questa Ligue 1) e mettono di fatto una mano sul titolo. Contro il St Etienne quintultimo solita prova opaca degli uomini di Pochettino che devono affidarsi a tutte le proprie stelle per rimontare lo svantaggio firmato da Bouanga al 16’. Serve un super Mbappè che ribalta il risultato tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, con il gol del 2-1 in comproprietà con Messi autore di uno splendido assist. Poi Danilo Pereira, di testa su assist ancora di Mbappè, cala il tris al 52’ e chiude già la partita. Neymar, Di Maria, Messi e Mbappè tutti insieme in campo amministrano il risultato e si affidano a qualche folata offensiva. Il brasiliano si ferma sul palo ma poco importa, i tre punti e mezzo scudetto sono al Parco dei Principi.

STRASBURGO-NIZZA 0-0

Non esce dal momento negativo il Nizza che ottiene una sola vittoria nelle ultime quattro partite e frena contro un buon Strasburgo, saldo in zona Europa. I rossoneri di Galtier, momentaneamente secondi in classifica insieme al Marsiglia, vengono penalizzati dall’espulsione di Dante (doppio giallo) in avvio di ripresa: a quel punto sono i padroni di casa a prendere il sopravvento mentre il Nizza deve accontentarsi di difendere e portare a casa il pari. Ma il Psg capolista intanto scappa.