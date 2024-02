Ligue 1: Marsiglia e Monaco ko, Terrier trascina il Rennes

francia

I monegaschi cedono 2-1 al Tolosa, i rossoneri superano 3-1 il Clermont. Gattuso perde 1-0 col Brest (in dieci dal 60’)

© Getty Images Il Monaco perde 1-2 contro il Tolosa il match valido per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e vede il Brest (che in dieci piega 1-0 il Marsiglia all’88’) scavalcare il Nizza al secondo posto in classifica. Sorride il Rennes, che regola 3-1 il Clermont (doppietta di Terrier) e si avvicina alla zona Champions (ora a -4). In zona salvezza vincono Lorient (3-1 allo Strasburgo) e Montpellier (3-0 al Metz), 1-1 tra Reims e Lens.

BREST-MARSIGLIA 1-0

I padroni di casa hanno il controllo del gioco nel primo tempo, creando le principali occasioni della partita senza concedere troppo al team allenato da Gattuso. Doumbia e Mounié impegnano subito Pau Lopes in avvio, poi Lage si rende pericoloso senza riuscire però a sbloccare la sfida prima del duplice fischio. Al 60’ arriva la potenziale svolta del match, poiché Mounié rimedia un cartellino rosso che lascia il Brest in inferiorità numerica, ma gli uomini di Roy riescono a trovare comunque il gol vittoria all’88’ con Melou. Il Brest aggancia il secondo posto a 40 punti, mentre il Marsiglia resta a trenta.

RENNES-CLERMONT 3-1

I rossoneri reagiscono dopo il ko in Europa League contro il Milan ed infilano la sesta vittoria consecutiva in campionato, andando così a -4 dalla zona Champions. Omari apre le marcature alla mezz'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre Blas si vede parare il rigore del raddoppio otto minuti dopo. Nella ripresa si scatena la stella Terrier, che tra il 58’ ed il 64’ chiude l'incontro con una doppietta, mentre nel frattempo aveva dimezzato le distanze il colpo di testa di Matsima. Caufriez viene poi espulso nel finale, con il Clermont che resta ultimo a sedici punti.

MONACO-TOLOSA 1-2

I padroni di casa vanno subito vicinissimi al gol con Balogun, ma dopo un buon primo tempo sono gli ospiti a passare in vantaggio al 41’ con Sierro, che trova il jolly con un calcio di punizione dalla lunga distanza. Bastano meno di tre minuti nella ripresa ai biancorossi per pareggiare con Akliouche, ma il Tolosa risponde ancora con Mawissa, che trova il palo con un destro dalla distanza all'ora di gioco. Il gol vittoria viene firmato dieci minuti dopo da Costa con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Monaco resta a 38 punti e viene agganciato dal Lille, mentre il Tolosa sale a 23.

REIMS-LENS 1-1

Succede tutto nel finale di primo tempo: apre le marcature Diakité al 41’ e risponde l’incornata di Saïd al secondo minuto di recupero. Il Reims spinge alla ricerca della vittoria (che manca da oltre un mese), ma il punteggio non cambia: i padroni di casa si trovano ora a 31 punti, cinque in meno del Lens, sesto.

STRASBURGO-LORIENT 1-3

Terza vittoria consecutiva del Lorient, che aggancia il Nantes a 22 punti ed esce dalla zona playout. Bamba la sblocca al 2’ minuto e raddoppia al 47’ del primo tempo con un perfetto colpo di testa. Ponceau cala il tris in avvio di ripresa su assist dell’ex Milan Bakayoko, Guilbert riapre il match subito dopo ma non basta agli uomini di Vieira per evitare la sconfitta interna, condita dall’espulsione di Bakwa al 95’. Lo Strasburgo resta a 25 punti, solo tre in più della zona playout.

MONTPELLIER-METZ 3-0

Importantissima vittoria del Montpellier nello scontro salvezza contro il Metz, che permette agli uomini di Michel Der Zakarian di salire a 22 punti e staccare gli ospiti, penultimi con cinque lunghezze in meno. Il mancino di Sylla vale l'immediato vantaggio della formazione di casa, che raddoppia con il colpo di testa di Sagnan al 50’ e chiude poi i conti nel finale con il rigore realizzato da Savanier.