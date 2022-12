Ligue 1, Marquinhos fa e disfa: Mbappé salva il Psg in extremis

FRANCIA

Gol e autogol per il centrale dei parigini, che battono lo Strasburgo solo grazie a una rete su rigore al 96'. Vincono anche Lione, Lille e Monaca

Eliesse Ben Seghir, a 17 anni doppietta all'esordio in Ligue 1







Riprende il campionato francese dopo la lunga pausa Mondiale. La 16a giornata ci consegna un Psg vittorioso per 2-1 in pieno recupero, grazie al rigore trasformato da Mbappé dopo gol e autogol di Marquinhos e l'espulsione di Neymar. Bene anche il Lione in trasferta contro il Brest (4-2). Il Monaco, invece, supera 3-2 l'Auxerre grazie alla doppietta all'esordio del classe 2005 Ben Seghir. Il Lille di Fonseca vince 2-0 a Clermont. Tre punti importanti per l'Ajaccio contro l'Angers, finisce 0-0 Troyes-Nantes.

PSG-STRASBURGO 2-1

Marquinhos protagonista di serata, nel bene e nel male. Al 14’ il brasiliano trova la rete del vantaggio, con un colpo di testa sulla punizione pennellata da Neymar, ma al 51' un suo tocco propizia il pareggio dello Strasburgo. Nasce tutto dal cross di Thomasson, con l'ex Roma che beffa Donnarumma e riapre una gara che il PSG non aveva saputo chiudere in un primo tempo non eccezionale. Nella ripresa arriva anche la follia di Neymar: all’ora di gioco una manata in volto a Thomasson prima e una simulazione poi gli costano il doppio giallo, che lascia in dieci uomini la squadra di Galtier. In pieno recupero Mbappé viene abbattuto in area di rigore: Turpin fischia un istante prima che Marquinhos realizzi il gol vittoria, negando di fatto il vantaggio nell’azione. Poco male per il PSG, perché il numero 7 realizza dagli undici metri. 14a vittoria stagionale, 44 punti e primato consolidato per i campioni in carica.



AUXERRE-MONACO 2-3

È la serata di Ben Seghir! Il talento classe 2005 illumina lo Stade de l’Abbe-Deschamps con una doppietta favolosa in soli 38 minuti. Monaco che parte malissimo, in una prima frazione di gioco deludente sia a livello tecnico e d’intensità. Al 30’ il vantaggio dei padroni di casa con il rigore realizzato dall’ex-Milan M’Baye Niang, poi, sempre su rigore, arriva il pareggio di Ben Yedder nel recupero del primo tempo (48’). Il capitano dei monegaschi esce alla ripresa proprio per fare spazio a Ben Seghir, gioiello classe 2005 che realizza sia il gol del 2-1 (58’) che la rete decisiva del 3-2 all’85’, con un arcobaleno disegnato con il destro da fuori area. Vanificato dunque il gol di Fofana, che aveva pareggiato i conti al 68'. Il Monaco vince 3-2 e torna al quinto posto, in attesa del Lorient.



BREST-LIONE 2-4

Tre punti in trasferta anche per il Lione, col pirotecnico 4-2 allo Stade Francis-Le Ble. Al 21’ la squadra di Blanc passa in vantaggio con la rete di Caqueret su assist di Lacazette. Otto minuti più tardi arriva il pareggio del Brest con Pereira Lage (29’). Caqueret torna protagonista al 32’, quando manda in porta Cherki per il nuovo vantaggio OL. Tre minuti dopo tocca a Lacazette, che segna il calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Chardonnet. Il Lione dilaga al 49’ con Tetê. Chiude il tabellino la rete di Mounié al 72’ per il 4-2 finale. Lione che resta all’ottavo posto, a 24 punti.



CLERMONT-LILLE 0-2

Passa il Lille sul campo del Clermont. Dopo un’ora di gioco a ritmi alti e buona intensità, con occasioni per entrambe le squadre, la squadra di Fonseca passa in vantaggio grazie ad Angel Gomes. Il ventiduenne inglese si guadagna e trasforma un calcio di rigore al 68’. Nel finale arriva anche il raddoppio: il Clermont resta in 10 per l’espulsione di Caufriez e in contropiede, nel recupero, il subentrato Bayo chiude la partita (94’). I “mastini” salgono a 29 punti in classifica, a una sola lunghezza dal Monaco.



AJACCIO-ANGERS 1-0

Muove la classifica in zona retrocessione l’Ajaccio che vince 1-0 in casa contro l’Angers, sempre più fanalino di coda di questa Ligue 1. Agli “orsi” è sufficiente un rigore di Belaïli al 40’ del primo tempo per mettere in cascina i 3 punti e salire a quota 15 in classifica. L’Angers, privo di Boufal (in vacanza dopo la grande avventura con il Marocco al Mondiale), ha reagito nella seconda frazione di gioco, dove ha dovuto fare i conti con un Leroy in modalità saracinesca (5 parate totali). I nerobianchi non si muovono dagli 8 punti raccolti finora, restando all’ultimo posto in campionato.



TROYES-NANTES 0-0

Rimangono in acque profonde anche Troyes e Nantes che si arenano sullo 0-0. Canarini più convincenti, sia nel primo tempo che nel secondo tempo dove gestiscono il pallino del gioco e creano molte situazioni interessanti. La migliore occasione del match è però per i padroni di casa che all’81’, con la grande botta da fuori area di Chavalerin, incontrano prima la mano di Lafont e poi il palo. L’ESTAC sale a 15 punti, uno in meno invece per il Nantes (14).