Verratti-Psg, avanti fino al 2026: "Per me è un immenso orgoglio"

FRANCIA

L'azzurro prolunga il contratto con i parigini: "Era ovvio per me che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui"

© foto sito Psg Verratti, anzi, Verrattì, come lo chiamano a Parigi, va avanti con il Psg. Il club campione di Francia ha infatti annunciato il prolungamento del contratto del centrocampista azzurro fino al 2026 poco prima dell'inizio della partita di Ligue 1 contro lo Strasburgo al parco dei Principi. "Il PSG e il suo presidente Nasser al-Khelaifi sono felici di annunciare un regalo di Natale, il prolungamento fino al 2026 da parte di Marco Verratti", ha detto lo speaker ai tifosi presenti allo stadio.

Il contratto del trentenne azzurro era in scadenza nel 2024. Verratti, che ha giocato oggi la sua 399.a partita col Psg, dovrebbe quindi battere il record di partite giocate con il club, detenuto da Jean-Marc Pilorget, con 435. È anche il detentore del maggior numero di trofei vinti con il club della capitale (29): 8 Campionati di Francia (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022), 6 Coppe di Francia (2015, 2016, 2017 , 2018, 2020 e 2021), 6 Coppe di Lega (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020), 9 Champions Trophies (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022).

"È un immenso piacere prolungare il mio contratto con il Paris Saint-Germain - ha detto Verratti -. Sono passati più di 10 anni da quando sono arrivato a Parigi, in questa città che considero la mia seconda casa. Ho sempre ricevuto molto sostegno dal club e dai tifosi sin dal mio debutto e ne sono molto grato. Era ovvio per me che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui. Spero di vincere tanti altri trofei con la maglia del Psg".

Felice anche il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi: "Siamo molto felici di vedere Marco Verratti continuare la sua incredibile carriera al Paris Saint-Germain. Marco ha svolto un ruolo centrale nella storia e nel successo del club negli ultimi dieci anni, diventando uno dei migliori giocatori della sua generazione. Il prolungamento di Marco è una testimonianza della continua crescita e delle grandi ambizioni del nostro club. Questa è una grande notizia per il Paris Saint-Germain e per i nostri tifosi".