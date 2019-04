Ligue 1: Lione ko contro il Digione, il Saint-Etienne si salva al 95’

06/04/2019

In Ligue 1 il Lione cade in casa 3-1 contro il Digione sotto i colpi di Said, dopo il vantaggio iniziale di Terrier, ma la terza posizione non corre rischi. Dopo la sconfitta del Marsiglia, infatti, il Saint-Etienne non ne approfitta appieno, contro un Amiens ridotto in dieci uomini dal 32’, e raggiunge il 2-2 in pieno recupero. Spettacolare 3-3 tra Angers e il Rennes. Il Monaco pareggia 1-1 a Guingamp al 93’. Il Nimes batte 2-0 il Caen.

LIONE-DIGIONE 1-3

I primi 7 minuti di gioco sono a dir poco esaltanti. Dopo appena 37 secondi di gioco il Lione passa in vantaggio approfittando in uno svarione nell’area del Digione sul quale si avventa Cornet che mette al centro per il gol di Terrier. Non passa nemmeno un minuto e mezzo che gli ospiti trovano subito il pareggio con Said, dopo una splendida combinazione con Tavares, prima che lo stesso attaccante francese segni la doppietta con un sinistro dalla distanza deviato da Denayer, che spiazza Lopes e vale il sorpasso del Digione al 7’ del primo tempo. Nella ripresa arriva il 3-1 al 65’: è Rafael a deviare nella propria rete un cross dalla destra dello scatenato Said. Il Lione perde così l’occasione per avvicinarsi al Lilla.



AMIENS-ST. ETIENNE 2-2

Al 16’ il colpo di testa a colpo sicuro di Kolodziejczak, sul calcio d’angolo di Khazri, porta in vantaggio gli ospiti. L’Amiens trova il pareggio al 23’ con Konate, che salta il portiere e deposita in rete a porta vuota, ma è costretto a rimanere in dieci uomini per l’espulsione diretta di Lefort per un fallo da chiara occasione da gol su Nordin al 32’. Nonostante l’inferiorità numerica, però, i padroni di casa segnano il 2-1 ancora con Konate. Quando ormai la sofferta vittoria sembrava a portata di mano, il Saint-Etienne evita la sconfitta al 95’ con l’eurogol di Cabella e guadagna un altro punto di vantaggio sul Marsiglia, sconfitto ieri a Bordeaux.



ANGERS-RENNES 3-3

Ben Harfa sfrutta il suggerimento di Niang e sblocca il risultato al 35’. A inizio ripresa, però, i padroni di casa ribaltano il risultato nei primi 6 minuti di gara: prima Reine-Adelaide scarica un sinistro sotto la traversa, poi Bahoken stacca di testa per il 2-1 a favore dell’Angers. Ma anche il Rennes capovolge tutto grazie a Niang (gol abbastanza casuale sulla punizione di Bourigeaud) e con il rigore di Ben Harfa. Al 93’ Reine-Adelaide sigla la rete del definitivo spettacolare 3-3.



NIMES-CAEN 2-0

Al 12’ Briancon si guadagna lo spazio sufficiente per scaricare la palla in porta, ma il portiere riesce a bloccare il suo tentativo. Il Nimes comunque trova la vittoria nel finale di gara grazie alla rete di Bouanga all’85’ e all’autogol di Gradit al 93’.



GUINGAMP-MONACO 1-1

A metà del primo tempo Eboa schiaccia di testa in rete il calcio d’angolo battuto da Rebocho. Il vantaggio non accontenta però il Guingamp che continua ad attaccare alla ricerca del gol della sicurezza. Tuttavia, il Monaco in pieno recupero perviene al pareggio con Jovetic che risolve una mischia in area avversaria.