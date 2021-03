Ligue 1: Lione fermato dal Reims, niente aggancio in vetta

FRANCIA

Garcia pareggia 1-1 all'Auguste-Delaune: Kadewere nel recupero risponde a Cafaro. Lille e Psg possono scappare a +5 e a +3

Nell’anticipo della ventinovesima giornata di Ligue 1, il Lione non va oltre l’1-1 sul campo del Reims e fallisce il momentaneo aggancio al primo posto. All'Auguste-Delaune, Cafaro porta in vantaggio i padroni di casa al 33’, ma il colpo di testa di Kadewere nel recupero evita il ko alla formazione di Garcia, che aggancia temporaneamente il Psg a 60 punti ma rischia ora di scivolare a -5 dal Lille e a -3 dagli uomini di Pochettino.

Un pareggio che sa di bicchiere mezzo vuoto per il Lione, che evita il ko nel finale ma recrimina sia per le occasioni avute nel corso del match, in particolare nel secondo tempo, sia per il mancato aggancio in vetta al Lille. La partita non inizia bene per gli uomini di Garcia: al 33', infatti, il Reims passa in vantaggio grazie a Cafaro, che raccoglie il cross di Foket e con un destro centrale ma potente batte Lopes, firmando l'1-0 per la formazione di Guion. Nella ripresa, gli ospiti sfiorano il pari nel giro di pochi secondi, con Rajkovic bravo a respingere le conclusioni dell'ex Milan Paquetá e di Ekambi. Al 68', invece, Depay ci prova con il sinistro dal limite dell'area, ma è impreciso. Nonostante l'organizzazione difensiva dei padroni di casa, la strepitosa parata di Rajkovic all'82' su Cornet e la conclusione di poco a lato di Depay, l'OL la riprende nel recupero grazie al colpo di testa di Kadewere al 92' su assist dell'olandese. Gli ospiti provano addirittura la clamorosa rimonta, ma il destro al volo di Slimani finisce a centimetri dallo specchio della porta. Finisce così 1-1: il Lione aggancia momentaneamente il Psg a 60 punti, ma ora i parigini, prossimi avversari della formazione di Garcia, avranno, contro il Nantes, l'occasione di portarsi a +3 in attesa dello scontro diretto, mentre il Lille potrebbe addirittura volare a +5 battendo il Monaco. Quarto pareggio nelle ultime cinque partite, invece, per il Reims, che sale a quota 35.