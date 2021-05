Ligue 1: Lille scatenato, tris al Lens. Il Psg è a -4

FRANCIA

La formazione di Galtier vince 3-0 e consolida il primo posto a due giornate dalla fine: decidono la doppietta di Burak Yilmaz e il sigillo di David

Nell'anticipo della terzultima giornata di Ligue 1, il Lille ottiene una vittoria fondamentale per mantenere la vetta a due giornate dalla fine. La formazione di Galtier, infatti, vince 3-0 sul campo del Lens, in inferiorità numerica dal 35’: decisiva la doppietta di Burak Yilmaz, con David a firmare il tris nella ripresa. Adesso, il vantaggio sul secondo posto è di 4 punti, con il Psg chiamato a rispondere sul campo del Rennes.

Il sogno inizia sempre più a prendere forma. Il Lille, infatti, conquista un'altra fondamentale vittoria nella corsa al titolo in Ligue 1 vincendo 3-0 sul campo del Lens, che nel turno precedente aveva creato diversi problemi al Psg. La formazione di Galtier centra la terza vittoria consecutiva e mette ulteriore pressione agli uomini di Pochettino, che ora hanno sempre meno occasioni per cercare il sorpasso nel finale. Al Bollaert-Delelis, la capolista impiega appena 63 secondi per passare in vantaggio: Fofana e Clauss entrano malamente in area su Bamba e provocano il calcio di rigore trasformato dal solito, glaciale Burak Yilmaz. La partita cambia ulteriormente tra il 29' e il 35', quando Michelin rimedia due gialli e, a seguito di una brutta gomitata in un contrasto aereo su Celik, lascia i padroni di casa in dieci. Dopo appena cinque minuti, il turco fa partire un micidiale sinistro dalla distanza che fulmina Leca, regalandosi la doppietta personale e firmando il 2-0 del Lille.

La partita, di fatto, si chiude con un tempo d'anticipo: nella ripresa, c'è tempo soltanto per il tris di David, che allo scoccare dell'ora di gioco approfitta del pessimo intervento di Leca sul destro di Bamba e insacca da pochi passi con il sinistro, firmando il definitivo 3-0. Con questa vittoria, il Lille sale a 79 punti e si porta momentaneamente a +4 sul Psg, chiamato a rispondere sul campo del Rennes per non abdicare e rinunciare, dopo la Champions League, anche al campionato. Pur vincendo, però, la formazione di Pochettino resterebbe comunque dietro a quella di Galtier, con appena 180 minuti rimasti da giocare.